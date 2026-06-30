Delcy Rodríguez promete nuevas viviendas antes de fin de año tras doble terremoto

Caracas, Venezuela.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte del país suramericano y dejó un saldo de 1.719 fallecidos.

"El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible, hay miles de soluciones antes de que finalice el año", señaló Rodríguez en la instalación del Estado Mayor para la Creación de Campamentos Transitorios y la Planificación de Construcción de Viviendas transmitido por el canal estatal VTV.

La mandataria dijo que también están en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas.

Además, dijo que en este momento están desplegados ingenieros y arquitectos en los estados La Guaira, Miranda y Caracas (norte) para inspeccionar la habitabilidad de viviendas que fueron afectadas por los terremotos del miércoles.