Dolorosas fotos: continúan los intentos de rescatar sobrevivientes tras terremotos en Venezuela

El equipo de ingenieros militares especialistas en estructuras, acompañados de ocho perros, trabaja en estos momentos en el estado de La Guaira, cercana a Caracas y la zona más afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que han dejado al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según el Gobierno.