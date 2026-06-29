Lo hallaron en la frontera: Miguel Hower, el hondureño que soñaba con llegar a EEUU y murió en el intento

Miguel Hower era un hondureño con toda una vida por delante, uno de los muchos compatriotas que añoraban cumplir el sueño americano, pero en el intento perdió la vida. Estos son los detalles.
El hondureño falleció cuando se encontraba en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, donde estuvo cerca de alcanzar el objetivo que había perseguido.
"Partió de este mundo mientras luchaba por alcanzar el sueño americano, con la esperanza de construir un mejor futuro para quienes amaba", publicó su familia en redes sociales.
Además, sus familiares aseguraron que siempre será recordado por su valentía, esfuerzo y el inmenso amor que les brindó.
"Su recuerdo permanecerá vivo en nuestros corazones y jamás será olvidado", expresó la familia del joven.
Miguel cursó sus estudios en el Instituto Froylán Turcios, donde dejó muchas amistades. También fue integrante de la banda de guerra de la institución.
El joven era originario de Tocoa, Colón, y sus familiares esperan que su cuerpo sea repatriado a Honduras para que reciba cristiana sepultura en su tierra natal.
Sobre la forma en que murió, sus familiares no brindaron detalles. Únicamente se conoció que el fallecimiento ocurrió en la frontera entre México y Estados Unidos.
“Fuiste un buen compañero de trabajo, qué pesar, no lo puedo creer”, expresó un excompañero de Miguel en Facebook.
Miguel es uno de los muchos hondureños que buscan un mejor futuro en Estados Unidos. Dejó su país lleno de sueños y esperanzas, pero el camino hacia ese objetivo terminó en una tragedia para su familia.