Corte de El Salvador condena a tres personas a más de mil años por narcotráfico

San Salvador, El Salvador.-Una corte de El Salvador condenó a penas de más de 1,000 años de prisión a tres hombres señalados de liderar un grupo dedicado a la venta de drogas mediante aplicaciones de mensajería, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

"El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso condenas ejemplares por más de 81 casos de tráfico de drogas y más de 12 casos de proposición y conspiración para cometer el delito de tráfico de drogas a los principales cabecillas", acotó la Fiscalía.

Además, el tribunal identificó a los señalados de encabezar esta estructura como Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, quienes recibieron cada uno la condena de 1.048 años de cárcel, y René Ernesto Martínez Salgado, que fue condenado a 1.038 años.