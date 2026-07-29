Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador

Un hombre de 39 años enfrenta cargos, luego de que un niño de tan solo dos años de edad, terminara hospitalizado por una severa intoxicación con cocaína mientras se encontraba bajo su cuidado. El hecho se registró en Nueva Jersey, Estados Unidos, en los últimos días.
La Fiscalía del Condado de Cape May identificó al señalado como Alexander T. Moles, a quien le imputaron delitos por poner en riesgo el bienestar de un menor de edad y por tenencia ilegal de drogas.
Según el reporte de las autoridades, la alerta sobre la salud del niño, cuya identidad no fue revelada, se activó al momento de que el sospechoso intentara trasladarlo hacia un centro asistencial North Wildwood, debido a las complicaciones que presentaba para respirar.
El personal de socorro interceptó el automóvil en el que se conducía el sospechoso con el niño, específicamente en la esquina de las avenidas 21 y New Jersey, donde aplicaron maniobras de emergencia al menor, previo a su ingreso al Hospital Universitario Cooper Cape Regional.
Según el reporte médico, el cuadro clínico del menor era grave, por lo que los paramédicos le suministraron dos aplicaciones de naloxona (medicamento que revierte sobredosis de droga) por vía nasal.
La rápida respuesta médica permitió la estabilización del niño que fue ingresado formalmente al centro asistencial.
Los exámenes posteriores del menor ratificaron la presencia de cocaína en su cuerpo, desencadenando la apertura causa judicial contra el sospechoso.
De acuerdo con información de la revista People, Moles se encontraba de vacaciones en una vivienda alquilada por Airbnb en Wildwood junto a una mujer y varios niños, entre ellos el menor afectado.
Los adultos del grupo se turnaban para cuidarlos, y esa tarde el niño quedó bajo la responsabilidad de Moles mientras la madre se bañaba.
Al salir, la mujer notó que el pequeño estaba somnoliento. Poco después, Moles decidió llevarlo al hospital y, durante el trayecto, llamó a la madre para advertirle que el niño se estaba quedando dormido, lo que motivó una llamada al 911.
En un primer momento, Moles dijo a los investigadores que creía que el menor había ingerido algún medicamento analgésico.
Durante el registro de la habitación, las autoridades encontraron empaques de papel aluminio con fármacos controlados, partes de tabletas y una bolsa con polvo blanco que dio positivo para cocaína. Moles fue recluido en la prisión del condado, pero tras comparecer ante el juzgado logró obtener libertad condicional.