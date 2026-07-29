  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador

El menor recibió dos dosis de naloxona tras presentar dificultad para respirar; los análisis confirmaron después la presencia de cocaína en su sangre

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 16:53
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
1 de 12

Un hombre de 39 años enfrenta cargos, luego de que un niño de tan solo dos años de edad, terminara hospitalizado por una severa intoxicación con cocaína mientras se encontraba bajo su cuidado. El hecho se registró en Nueva Jersey, Estados Unidos, en los últimos días.

Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
2 de 12

La Fiscalía del Condado de Cape May identificó al señalado como Alexander T. Moles, a quien le imputaron delitos por poner en riesgo el bienestar de un menor de edad y por tenencia ilegal de drogas.

Foto: cortesía redes sociales
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
3 de 12

Según el reporte de las autoridades, la alerta sobre la salud del niño, cuya identidad no fue revelada, se activó al momento de que el sospechoso intentara trasladarlo hacia un centro asistencial North Wildwood, debido a las complicaciones que presentaba para respirar.

 Fotos: cortesía redes sociales
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
4 de 12

El personal de socorro interceptó el automóvil en el que se conducía el sospechoso con el niño, específicamente en la esquina de las avenidas 21 y New Jersey, donde aplicaron maniobras de emergencia al menor, previo a su ingreso al Hospital Universitario Cooper Cape Regional.

 Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
5 de 12

Según el reporte médico, el cuadro clínico del menor era grave, por lo que los paramédicos le suministraron dos aplicaciones de naloxona (medicamento que revierte sobredosis de droga) por vía nasal.

 Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
6 de 12

La rápida respuesta médica permitió la estabilización del niño que fue ingresado formalmente al centro asistencial.

Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
7 de 12

Los exámenes posteriores del menor ratificaron la presencia de cocaína en su cuerpo, desencadenando la apertura causa judicial contra el sospechoso.

Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
8 de 12

De acuerdo con información de la revista People, Moles se encontraba de vacaciones en una vivienda alquilada por Airbnb en Wildwood junto a una mujer y varios niños, entre ellos el menor afectado.

 Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
9 de 12

Los adultos del grupo se turnaban para cuidarlos, y esa tarde el niño quedó bajo la responsabilidad de Moles mientras la madre se bañaba.

 Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
10 de 12

Al salir, la mujer notó que el pequeño estaba somnoliento. Poco después, Moles decidió llevarlo al hospital y, durante el trayecto, llamó a la madre para advertirle que el niño se estaba quedando dormido, lo que motivó una llamada al 911.

 Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
11 de 12

En un primer momento, Moles dijo a los investigadores que creía que el menor había ingerido algún medicamento analgésico.

 Foto: Shutterstock
Niño de dos años se intoxica con cocaína en Nueva Jersey; acusan a su cuidador
12 de 12

Durante el registro de la habitación, las autoridades encontraron empaques de papel aluminio con fármacos controlados, partes de tabletas y una bolsa con polvo blanco que dio positivo para cocaína. Moles fue recluido en la prisión del condado, pero tras comparecer ante el juzgado logró obtener libertad condicional.

 Foto: Shutterstock
Cargar más fotos