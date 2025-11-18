Consejo de Seguridad ONU aprueba resolución de EE UU inspirada en plan de Trump para Gaza

Naciones Unidas.-El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos sobre Gaza basado en el plan de 20 puntos de Donald Trump y que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Durante la reunión, a la que asistió el embajador israelí, pero en la que no estuvo presente ninguna representación palestina, el embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz, instó primero a apoyar la resolución para posteriormente felicitar a los miembros por "unirse" y aprobar el documento.

Según él, la resolución niega a Hamás una oportunidad de reconstituirse y asegura que "el pueblo de Gaza pueda alimentarse".

"Si la región más afectada, las naciones árabes, las naciones de mayoría musulmana, los palestinos y los israelíes pueden aceptar esta resolución, ¿cómo puede alguien oponerse? Hay un viejo dicho de donde vengo: no se puede ser más católico que el Papa", apostilló el diplomático justo antes de la votación.

Walt llamó a la Junta de Paz, que a priori estará dirigida por Trump, la "piedra angular" de la iniciativa, y adelantó que habrá "un comité tecnócrata de palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza" mientras la Autoridad Palestina "implementa su programa de reformas".

También describió las funciones de la fuerza internacional de estabilización relativas a la seguridad del entorno y de los civiles palestinos, la desmilitarización de Gaza, el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y el decomiso de armas, y vaticinó unas inversiones que "revitalizarán" el enclave.

"La adopción de la resolución hoy demuestra el abrumador apoyo a la visión del presidente para una Gaza estable donde los palestinos determinen su propio destino libres de la norma y la violencia terroristas", agregó.