Congresista presentan proyecto de ley para evitar arrestos de ICE en citas de inmigración

Nueva York, Estados Unidos.- Un grupo de congresistas estadounidenses presentaron este lunes un proyecto de ley para impedir que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) arreste a personas presentes en un tribunal federal para sus citas de inmigración, a menos de que la agencia tenga una orden judicial.

Los congresistas neoyorquinos Nydia Velázquez, Adriano Espaillar y Dan Goldman, junto al californiano Robert Garcia, que integra el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, presentaron la legislación frente al polémico edificio 26 Federal Plaza de la Gran Manzana, que acoge un tribunal y la sede local de ICE.

"En el último año, hemos visto escandalosa y repetidamente a agentes del ICE y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) detener a inmigrantes no violentos y no criminales inmediatamente después de sus audiencias judiciales obligatorias, en muchos casos aunque fueran activos y viables", denunció Goldman.

Goldman señaló que un "80 % de la gente con vistas judiciales no se está presentando por miedo" y "hay una orden de deportación automática en cuanto no se presentan", dijo Goldman, quien ha sido detenido varias veces al intentar acceder al centro detención de este edificio denunciado por su insalubridad, recoge el diario AmNY.

La legislación que proponen, llamada 'Ley de Protección del debido proceso de inmigración', busca prohibir a los agentes detener a personas presentes en un tribunal para asistir o participar en una audiencia relacionada con un proceso de inmigración, y proteger a quienes no tengan una orden de deportación definitiva.

Los congresistas denunciaron la campaña de detenciones del Gobierno de Donald Trump en tribunales de inmigración en todo el país para "cumplir con cuotas de deportación masiva", y que han afectado a inmigrantes sin historiales delictivos, incluyendo solicitantes de asilo o estudiantes.

El proyecto de ley tiene una baja probabilidad de salir adelante, puesto que las dos cámaras legislativas de EE.UU. están controladas por los republicanos, pero Goldman les exhortó a apoyarla, a riesgo de que las elecciones de medio término arrojen victorias demócratas por la oposición a la política migratoria de Trump.