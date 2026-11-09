Conexión, propósito y abundancia: Daniel Chapan

Bogotá, Colombia.-El rabino Daniel Chapan, creador de contenido sobre judaísmo, Kabbalah y crecimiento personal con más de 5 millones de seguidores en redes, visita Colombia por primera vez con tres conferencias en Bogotá, Cali y Medellín, el 15, 16 y 17 de noviembre. Las entradas se consiguen en tuboleta.com. David Rosenthal conversó con él sobre su camino espiritual, el Tikún Olam, el antisemitismo, los movimientos de raíces hebreas, las conversiones y el mensaje que trae a Colombia.

David Rosenthal: Muchas gracias, rabino Chapan, por estar aquí. Quisiera saber, primero que todo, en qué momento de tu vida te encuentras en tu camino por el judaísmo, la Kabbalah y la espiritualidad de Israel, y cómo eso ha significado hasta hoy tu labor social y espiritual.

Daniel Chapan: Puedo decir que me encuentro en un gran momento. Después de muchos años de estudio, enfocado básicamente en mi propio crecimiento, hace unos cinco años empecé un proyecto para difundir los valores del judaísmo que pudieran mejorar la vida de cada persona en el mundo. Comenzó con un canal de YouTube que en el primer año llegó a los 100.000 seguidores. Hoy, en el sexto año, sumando todas las redes, tenemos más de 5 millones de seguidores.

Creo que este es el mejor momento de toda persona: el momento en que das, en que compartes la luz que has trabajado y las experiencias que has tenido, las buenas y las malas. Muchas de las enseñanzas de la Torá que he estudiado cobran un sentido diferente porque ahora puedo aplicarlas, enseñarlas y usarlas para mostrarle a la gente el camino hacia una vida mejor. Me considero un privilegiado. Estoy muy agradecido con Hashem, con cada experiencia, con cada maestro y con todas las personas que me han apoyado, sobre todo, al principio, mi esposa. Estoy en un momento muy feliz.

David Rosenthal: ¿Y qué te trae por Bogotá en estos próximos días?

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Daniel Chapan: Tengo muchísimos seguidores en Colombia que desde hace mucho tiempo me piden venir a dar una conferencia. Siempre lo he tenido en el corazón, porque recibo muchísimo amor y cariño de los colombianos. Organizamos conferencias en Bogotá, Cali y Medellín, y tengo muchas ganas de llegar. Queremos compartir lo que venimos enseñando de forma virtual, pero en una experiencia presencial, que siempre es mucho más poderosa.

David Rosenthal: Será tu primera vez en Colombia, ¿cómo ves las expectativas de estos eventos?

Daniel Chapan: Sí, es la primera vez, y es una gira de tres conferencias. Hay muchísima expectativa: hay gente que lleva mucho tiempo escuchándome. Es muy interesante, porque la gente te conoce por las redes, pero tú no has visto las caras de quienes están al otro lado. Tengo ganas de sentir ese calor que ya he sentido de forma digital, pero ahora en persona.

Presencialmente voy a poder dar algo que en las redes nunca podré: vamos a hacer ejercicios, a meditar, a reír, a llorar. Más que una conferencia donde se imparten conocimientos, será una experiencia que nos conecte con nosotros mismos y nos haga ver cosas sobre nosotros, la vida, el mundo y Dios que antes no veíamos. Ojalá sea un impulso para seguir adelante.

David Rosenthal: Sobre el crecimiento personal, ¿qué mensaje les das a quienes irán a la conferencia y a quienes te seguirán de manera virtual? ¿Cuál crees que es el más importante?

Daniel Chapan: Que el crecimiento personal tiene que ir acompañado de un crecimiento espiritual, y el espiritual, de uno personal. No podemos tener el uno sin el otro: estamos formados de cuerpo y alma, y necesitamos atender ambos y aprender a vivir en armonía con las dos partes. Muchas veces pensamos que el crecimiento personal es el éxito material. Luego nos alejamos de eso y creemos que el éxito es volcarnos a lo espiritual. Pero en algún momento nos damos cuenta de que la verdadera plenitud está en lo que el judaísmo y la Kabbalah llaman la unión del cielo y la tierra.

Podemos vivir una vida profundamente espiritual sin separarnos de lo material, tener un trabajo que cumpla el propósito de nuestra alma y vivir con plenitud sin irnos a ningún extremo. El equilibrio es el mensaje central del judaísmo. Maimónides hablaba del camino de oro, que es el camino del medio. La Kabbalah también habla del camino del medio, del centro del árbol de la vida, del equilibrio entre los extremos y la unión de los opuestos. Lograr ese equilibrio es armonía, y ese es el mensaje central.

David Rosenthal: ¿Cómo llegaste a ese punto? Empezaste con tu canal de YouTube hablando de crecimiento personal. ¿Quién eras antes y quién es el Daniel Chapan de hoy?

Daniel Chapan: Está conectado con la respuesta anterior. Yo era una persona que, después de una crisis personal, se volcó a lo espiritual. Estudié en una yeshivá en Israel, me entregué por completo; después pasé a una yeshivá de Kabbalah y me entregué aún más. Lo di todo y busqué esa luz, esa plenitud, esa conexión con Dios. Pero aun en medio de eso sentía que me faltaba algo: había muchas cosas sin resolver en mi interior.

Entonces decidí estudiar herramientas de psicoterapia, crecimiento personal, coaching y PNL, entre otras. Allí me di cuenta de que, por muy espiritual que fuera, por mucha Kabbalah que hubiera estudiado y aunque hubiera sido ordenado rabino, no era suficiente mientras no diera lugar a ese niño interior, a esa parte de mí que necesitaba sanar. Y luego vi que quienes sanan pero no tienen un propósito espiritual también están incompletos.

Eso me llevó a crear algo que al principio llamé Kabbalah Coach, una mezcla entre espiritualidad y crecimiento personal desde el prisma judío. No enseñamos la Kabbalah como se enseña en las yeshivot de Israel, que tiene muchas condiciones. Basamos nuestras enseñanzas en la Torá, que tiene muchísima luz, y la aplicamos a la vida de todos en un lenguaje universal y simple, para que pueda ser vivida. Las crisis existenciales que atravesé me hicieron descubrir este camino del medio, y así abrí el canal, que primero se llamó Kabbalah Coach y después pasó a llevar mi nombre, Daniel Chapan, como lo conocemos hoy.

David Rosenthal: ¿Qué opinas sobre el Tikún Olam y sobre el tema de los noájidas?

Daniel Chapan: El Tikún Olam es un proceso que le pertenece a Dios, y nos da el privilegio a cada uno de ser parte de él. Todos venimos con una parte de esa rectificación del mundo. Dios nos permite participar en la historia, en la mejora y la compleción del mundo, y nos comparte una luz que no nos dio para guardarla solo para nosotros, sino para que seamos luz para los demás. Y también para que, como nación, seamos luz para el mundo entero.

Aquí entran los noájidas, que básicamente son todas las naciones del mundo. Israel tiene un papel importante con todas ellas. Creo que todas las naciones han recibido una profunda influencia de Israel desde hace mucho tiempo, lo quisiera o no, de forma activa o pasiva, automática o consciente. Cuánto más cuando lo hagamos de manera consciente y ordenada, construyendo canales de influencia como el que yo he creado y como los que muchos otros, cada uno a su manera, están creando en distintos movimientos.

David Rosenthal: ¿Cómo crees que será el despertar espiritual del mundo ante todo lo que sucede hoy, las guerras, las crisis, los desastres naturales? ¿Qué relación tiene esto con el mundo espiritual y el crecimiento colectivo?

Daniel Chapan: Tenemos una regla muy importante: todo lo que sucede, sucede para bien. Aunque no lo comprendamos y nos cueste entenderlo, todo tiene que revelar un bien mayor. Creo que lo que ocurre en el mundo está provocando lo que en la Kabbalah llamamos berur, la separación entre la luz y la oscuridad. Las situaciones hacen que las personas tengan que decidir de qué lado estar, porque hay cosas que no te pueden dejar igual y ves que no son casualidad.

Por ejemplo, el antisemitismo que se levanta en el mundo. Toda persona con dos dedos de frente entiende que no es algo normal: se repite lo que pasó hace no mucho tiempo, con las mismas teorías de conspiración. Entonces cada persona tiene que elegir si estar dentro de esa ola o fuera de ella, y esa decisión la obliga a hacer su propio berur. Lo pasamos todos, judíos y no judíos, cada uno a su manera. Son tiempos en que se separa el fruto de lo que lo envuelve, la klipá, y creo que eso es lo que ocurre espiritualmente. Nos llevará a un despertar y a mucha claridad. Yo espero ser de esa parte; a otras personas, por desgracia, las llevará a convencerse más del lado en que están.

David Rosenthal: Interesante y complejo. ¿Qué recomiendas a los cristianos evangélicos, a los judíos mesiánicos y a quienes, sin una religión clara, se interesan por la Kabbalah y se acercan a lo que llaman las raíces hebreas? ¿Qué opinas de estos nuevos movimientos?

Daniel Chapan: Yo no opino sobre los movimientos; los observo. Las realidades del mundo suceden por un motivo, y Dios sabe por qué permite cada uno de ellos. No los juzgo. Mi consejo, como rabino y como alguien que ha estudiado el judaísmo, es este: entiendo que todas las religiones tienen una raíz, de una manera u otra, en la Torá, y creo que a ellos les puede enriquecer, incluso en su fe, entender qué cosas tienen raíz en la Torá y aprender a verlas desde ese nuevo ángulo.

No creo en la mezcla de religiones ni en convencer a otros de pasarse a mi religión, y tampoco en lo contrario. Pero es inevitable entender que Israel tiene un mensaje, una Torá que puede enriquecer a todas las personas, y que es importante que cada uno entienda las raíces de su propia fe. Leí en un libro de un rabino muy importante, y también lo dijeron otros rabinos, que en cierto sentido el cristianismo se levantó sobre conceptos judíos. Cuando suenan palabras en hebreo y las personas leen sus propios textos y se preguntan por ellas, se están acercando un poco más a algo original, y creo que eso es bendecido. No soy quién para decir de qué manera sí o no. Lo que hago es aportar luz, sin mirar el movimiento de quien me escucha y sin ofender a nadie, la luz que considero más lúcida y original. Quien quiera beneficiarse de ella podrá hacerlo.

David Rosenthal: ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que buscan más un sentido espiritual que una religión: sin religión clara, sin familia que se la haya inculcado, sin comunidad, o incluso judíos totalmente secularizados, como se ve en Argentina o Estados Unidos?

Daniel Chapan: Mi experiencia y mi visión del mundo me llevan a creer que las religiones tienen un papel importante. A quienes me preguntan y se sienten en un limbo, los invito a abrazar una comunidad y a no estar solos en la búsqueda espiritual. Pero también les recomiendo que no se conformen con la religión en su forma superficial. Hay quienes rechazan la religión porque les parece superficial, y es cierto que puede serlo, incluso la judía, si no vamos a las profundidades: a la Kabbalah y a la filosofía profunda que hay detrás. Si nos quedamos solo con una religión de leyes, eso no va a suplir el alma de los jóvenes que buscan algo especial.

Les diría: por un lado, no se queden sin religión; por otro, no se conformen con ella. Lo mismo les diría a católicos y cristianos. La religión suple algo muy poderoso a nivel social, cultural y familiar que una práctica espiritual específica no puede suplir. Creo que, sobre todo en nuestra generación, las religiones tienen un papel importante que ejercer y las necesitamos.

David Rosenthal: ¿Qué crees que pasará con las conversiones al judaísmo, de quienes se están convirtiendo o ya lo hicieron? ¿Cómo explicas el tema desde una perspectiva mística y espiritual?

Daniel Chapan: Hemos dicho que estamos en tiempos de berur, de separación, en que cada uno toma su lugar. Hay muchas cosas que no comprendemos a nivel de las neshamot, las almas, que buscan su lugar, y casi es inevitable. Si miras las conversiones desde su raíz en el Talmud y la halajá, te das cuenta de que no son la conversión a una religión, sino a un pueblo, el pueblo de Israel. Y que no son por ningún tipo de interés: a quien viene a convertirse se le dice que Israel es un pueblo perseguido y odiado, y que hay que tener voluntad para formar parte de un pueblo que va a sufrir persecución.

Hay épocas en que Israel está en su cúspide y mucha gente quiere convertirse por eso. Ya pasó en tiempos de David y Salomón, y entonces se cerraron las conversiones. Yo no soy quién para opinar cuándo sí y cuándo no; para eso hay rabinos principales, hay un beit din y procesos formales que intentan ver el corazón de cada persona. Está escrito que en los tiempos del Mashíaj cesarán las conversiones, igual que en tiempos de David y Salomón. Creo que depende de cada corazón y también de los líderes del pueblo de Israel, de cómo gestionen el tema.

David Rosenthal: Para ir cerrando, ¿qué mensaje dejas a las personas de Bogotá, Cali y Medellín para que asistan a la conferencia?

Daniel Chapan: El primer mensaje es que vengan a verme. Pueden adquirir las entradas en tuboleta.com, tanto para Bogotá como para Cali y Medellín, los días 15, 16 y 17 de noviembre. Vamos a vivir una experiencia increíble y a aprender, en dos horas, como en una cápsula, qué es vivir una vida plena, en conexión con Dios y con nosotros mismos, y qué significa vivir con propósito. En dos horas no podremos completar el proceso, pero puede ser un despertar para caminar una vida mejor y llevarse herramientas que sigan ayudando durante muchísimos años. Los espero, vamos a disfrutarlo juntos.

David Rosenthal: ¿Cómo logras transmitir de forma fácil y simple los conceptos complicados de la Kabbalah, de la mística y del judaísmo en general?

Daniel Chapan: Creo que es un don que Dios me ha dado, y con ese don he creado todo lo que he creado, hasta llegar a más de 5 millones de seguidores. Cada persona se siente conectada con los conceptos, sin importar de dónde viene ni a dónde va. Hay que explicarlos, construir un puente entre el concepto y el entendimiento de las personas y las culturas de hoy. Eso es lo que se ve en mis redes: se habla de conceptos y temas, pero de manera accesible para todos.

David Rosenthal: Perfecto. Muchas gracias.