Conductor arrolla a nueve personas en La Habana, Cuba; hay un muerto

El individuo iba conduciendo un auto durante el trayecto por los municipios Centro Habana y Habana Vieja

  • 25 de agosto de 2025 a las 16:35
Las personas heridas siguen dentro de un centro asistencial.

 Foto: Cortesía CubaNet

La Habana, Cuba.-Un conductor arrolló a nueve personas y mató a una, en La Habana, según lo ha confirmado el ministerio del Interior de Cuba.

El reporte indica que el hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, precisamente entre las 2:00 y las 2:30 de la mañana.

El individuo iba conduciendo un auto durante el trayecto por los municipios Centro Habana y Habana Vieja, donde atropelló a un total de nueve personas.

"Un ciudadano extranjero residente en el país fue detenido por fuerzas del orden público" y está bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en que se produjo este hecho, aseguraron este día.

Dijo el ente oficial que “como consecuencia de las lesiones recibidas, una mujer de 35 años resultó fallecida”. Por otra parte, los heridos se encuentran recibiendo atención médica.

Hecho captado en video

Una persona que estaba en el lugar logró captar con su teléfono a las personas tiradas en el suelo y la desesperación de las personas intentando ayudar.

“Él viene despacio y hay tres mujeres caminando por la acera de (la calle) Galiano hacia arriba. Y de momento, agarró una velocidad y se le fue encima a esas mujeres”, relató un testigo, quien dijo: “Por los mismos policías, nos enteramos de que había atropellado a un bicitaxi, con una mujer y una niña”.

“El hombre siguió atropellando a más personas por la avenida de (la calle) Paula, atropelló a un hombre que iba en una bicicleta eléctrica, lo impacto por detrás”, se escucha decir a otra persona.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han divulgado la identidad del sospechoso ni su país de procedencia.

