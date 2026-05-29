Condenan a casi 30 años de cárcel a pareja por abusar de una menor

Quito, Ecuador.- Un tribunal de Ecuador condenó a 29 años y cuatro meses de prisión a un hombre y una mujer por la violación de una adolescente de 15 años ocurrida en 2022 en la ciudad costera de Manta, según informó este jueves la Fiscalía.

Los sentenciados, identificados como Diego P. y Andrea M., fueron hallados culpables como autor directo y coautora, respectivamente, del delito cometido el 1 de enero de 2022 en una vivienda donde la víctima se encontraba junto a su familia durante las celebraciones de Año Nuevo.

Según detalló el Ministerio Público, ese día la a joven se retiró a una de las habitaciones del lugar, a la que poco después ingresaron los ahora detenidos (el primo paterno de su padre y su esposa) para cometer el delito.

La víctima no relató lo sucedido hasta un año después de presentar síntomas y malestares de salud derivados de una enfermedad que contrajo, informó sobre lo ocurrido a su madre.