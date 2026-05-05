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Claudia Sheinbaum: nadie va a decir “cómo nos gobernamos”

La presidenta aprovechó también para señalar que aquellos que buscan la intervención extranjera en México “están destinados a la derrota” y mandó un mensaje a EEUU

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 13:32
Claudia Sheinbaum: nadie va a decir “cómo nos gobernamos”

La mandataria defendió la soberanía nacional y reiteró su postura de independencia frente a presiones internacionales.

 Foto: EFE.

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, remarcó este martes la soberanía nacional como eje central de su Gobierno y lanzó una advertencia directa a cualquier actor externo, al señalar que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, en medio de las presiones de Washington para que refuerce el combate al narcotráfico en el país.

Durante su discurso en la conmemoración de la Batalla de Puebla, que se realiza este 5 de mayo, la mandataria aprovechó para vincular las intervenciones extranjeras del siglo XIX con la actualidad, pero subrayó que la defensa de la independencia sigue vigente.

“El pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, afirmó la jefa de Estado, al tiempo que insistió en que “nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México”.

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Sheinbaum recordó que las invasiones a México fueron justificadas con argumentos legales desde el exterior, pues se sostuvieron “en todos los casos en supuestos jurídicos desde la perspectiva del invasor”, señaló.

La presidenta aprovechó también para señalar que aquellos que buscan la intervención extranjera en México “están destinados a la derrota” e, incluso, mandó un mensaje claro a Estados Unidos.

"A nuestros vecinos, a Estados Unidos, les decimos: recordemos el gran momento de relación entre (los presidentes) (Benito) Juárez y (Abraham) Lincoln. El reconocimiento de la República y el apoyo a Juárez es de las acciones más loables de nuestra histórica relación”, zanjó Sheinbaum desde Puebla (centro). No obstante, dejó claro que la relación bilateral debe sustentarse en el respeto mutuo y la no intervención, al reiterar que México mantendrá una posición firme en defensa de su autodeterminación.

"Somos libres, como los indígenas que partieron a las montañas durante la conquista para conservar su derecho a organizarse como ellos decidieran. Somos un pueblo que ama su libertad, su independencia, su soberanía y estamos dispuestos siempre a defenderla. La libertad y la independencia son justicia y soberanía", aseveró la presidenta mexicana.

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La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa (oeste), el oficialista Rubén Rocha Moya, de vínculos con el narcotráfico, lo que ha generado una tormenta política en México.

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Redacción web
Agencia EFE

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