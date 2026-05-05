Claudia Sheinbaum: nadie va a decir “cómo nos gobernamos”

Ciudad de México, México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, remarcó este martes la soberanía nacional como eje central de su Gobierno y lanzó una advertencia directa a cualquier actor externo, al señalar que “ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, en medio de las presiones de Washington para que refuerce el combate al narcotráfico en el país.

Durante su discurso en la conmemoración de la Batalla de Puebla, que se realiza este 5 de mayo, la mandataria aprovechó para vincular las intervenciones extranjeras del siglo XIX con la actualidad, pero subrayó que la defensa de la independencia sigue vigente.

“El pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, afirmó la jefa de Estado, al tiempo que insistió en que “nada puede estar por encima de la soberanía y de los intereses del pueblo de México”.