Capturan a Pamela Cabanillas, la joven que estafó a peruanos con entradas al concierto de Daddy Yankee

“¿Por qué motivo no se activó la alerta roja? Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”, agregó.

Tras su detención, Pamela fue llevada hasta la comisaría donde le tomaron varias fotografías, incluidas las de sus manos donde tiene algunos tatuajes.

DE INTERÉS: La carta de Pamela Cabanillas, cabecilla de ‘Los QR de la estafa’, que burló a las autoridades