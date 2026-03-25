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Capturan a mujer con 40 explosivos en centro comercial de Guayaquil, Ecuador

La Policía de Ecuador detuvo a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial en Guayaquil tras encontrarle 40 explosivos y material detonante en su bolso

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 10:12
Capturan a mujer con 40 explosivos en centro comercial de Guayaquil, Ecuador

El hecho ocurre en medio del estado de excepción y el aumento de la violencia en el país, donde también se reportó un ataque armado que dejó un muerto y tres heridos.

 Foto: Redes sociales

Guayaquil, Ecuador.- La Policía ecuatoriana detuvo en el estacionamiento de un centro comercial de Guayaquil a una mujer que portaba explosivos en un bolso, y quien se presume pertenece a un grupo criminal, catalogado como "terrorista" por el Gobierno, informó este miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

El funcionario señaló que la mujer fue detenida anoche "en un centro comercial del norte de Guayaquil", capital de la provincia del Guayas, una de las cuatro que está, desde el pasado 15 de marzo hasta fin de mes, bajo toque de queda nocturno para luchar contra la inseguridad.

En fotografías publicadas por el ministro se ve policías, en el estacionamiento del centro comercial, en el momento en el que encuentran los explosivos.

Reimberg señaló que la mujer, presuntamente miembro del grupo 'Los Lobos' fue apresada en flagrancia "con 40 explosivos y 15 metros de mecha dentro de un bolso con las que pretendía llevar atentados en esa zona de la ciudad".

Anoche, también en Guayaquil y horas antes de que inicie el toque de queda, sujetos desde una motocicleta dispararon y asesinaron a una persona, mientras otras tres resultaron heridas, en pleno centro de la ciudad.

Además de Guayas, el toque de queda nocturno está vigente en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, esta última fronteriza con Perú.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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