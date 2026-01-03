María Corina Machado se pronuncia tras captura de Maduro: “Estamos preparados para tomar el poder”

Caracas, Venezuela.- María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder opositora venezolana, dijo que está “preparada para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, tras conocerse que el presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos este 3 de enero de 2026.

En su cuenta de X, la opositora venezolana, que ha luchado durante varios años por su país, publicó: "Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley".

Sostuvo que ha llegado la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en Venezuela. Además, afirmó: "Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa". Reconoció que "hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando". "Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", dijo. Seguidamente aseguró: "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".