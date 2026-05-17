Ascienden a 80 los muertos por un brote de ébola en el este de la RD del Congo

República Democrática del Congo.-El número de muertos por un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), ascendió a 80, según informó el Ministerio de Salud congoleño.

“Se han notificado 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos, entre los cuales cuatro dieron positivo en las pruebas”, indicó el ministro Samuel Roger Kamba Mulamba en un comunicado fechado el viernes, pero divulgado a primera hora de este sábado.

La enfermedad se localizó en las ciudades de Rwampara, Mongwalu y Bunia. En esta última localidad trabajaba el presunto paciente cero -un enfermero del Centro Médico Evangélico-, cuyo caso se remonta al pasado 24 de abril.

“El presunto caso índice de la enfermedad corresponde a un enfermero fallecido, de edad desconocida, en el Centro Médico Evangélico (CME) de Bunia; este caso se remonta al 24 de abril de 2026 en la zona de salud de Rwampara. Este enfermero había presentado una sintomatología sugerente de la enfermedad por el virus del ébola: fiebre, hemorragias y vómitos con debilidad intensa”, amplió el documento.

Los análisis del Instituto Nacional de Investigación Biomédica congoleño confirmaron, hasta el momento, ocho casos positivos de la enfermedad por el virus del ébola en las trece muestras tomadas, correspondientes a la cepa Bundibugyo. Las cinco muestras restantes no pudieron ser analizadas por presentar un volumen insuficiente.