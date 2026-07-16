  1. Inicio
  2. · Mundo

Anciana iba a su última quimioterapia y fue detenida por agentes de ICE

Testigos mencionaron que la anciana ingresó a una gasolinera para pedir ayuda, ya que aseguró que una camioneta la seguía mientras conducía hacia su tratamiento médico

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 17:58
Anciana iba a su última quimioterapia y fue detenida por agentes de ICE

El hecho ocurrió un día después de que autoridades federales informaran que ICE había ordenado suspender la mayoría de las detenciones durante revisiones vehiculares en el país.

 Foto: Captura de video

Nuevo México.- Usuarios captaron el momento en que una mujer de la tercera edad fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a su última cita médica para recibir quimioterapia en Chaparral, Nuevo México.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles -15 de julio- en una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera, donde la mujer se detuvo luego de notar que una camioneta la seguía.

De acuerdo con videos en redes sociales, abuela ingresó al establecimiento para pedir ayuda y posteriormente fue abordada por agentes de la división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE.

ICE arresta a hondureño al salir de tribunal de inmigración pese a la prohibición del juez

En las imágenes se observa a la mujer siendo interrogada por dos oficiales, mientras algunas personas que presenciaron el hecho expresaron su preocupación.

Los agentes solicitaron a la mujer documentos de identificación y registros migratorios antes de proceder con su detención. Posteriormente, habría sido trasladada a una oficina migratoria, según medios locales.

Anciana iba a su última quimioterapia y fue detenida por agentes de ICE

El caso ocurrió un día después de que autoridades federales informaran que ICE había ordenado suspender la mayoría de las detenciones realizadas durante revisiones vehiculares, luego de dos incidentes en los que personas murieron durante operativos migratorios.

Según información difundida por su hijo en plataformas digitales, la mujer tendría alrededor de 35 años viviendo legalmente en Estados Unidos; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su situación migratoria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias