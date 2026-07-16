Anciana iba a su última quimioterapia y fue detenida por agentes de ICE

Nuevo México.- Usuarios captaron el momento en que una mujer de la tercera edad fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a su última cita médica para recibir quimioterapia en Chaparral, Nuevo México.
El hecho ocurrió la mañana del miércoles -15 de julio- en una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera, donde la mujer se detuvo luego de notar que una camioneta la seguía.
De acuerdo con videos en redes sociales, abuela ingresó al establecimiento para pedir ayuda y posteriormente fue abordada por agentes de la división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE.
En las imágenes se observa a la mujer siendo interrogada por dos oficiales, mientras algunas personas que presenciaron el hecho expresaron su preocupación.
Los agentes solicitaron a la mujer documentos de identificación y registros migratorios antes de proceder con su detención. Posteriormente, habría sido trasladada a una oficina migratoria, según medios locales.
El caso ocurrió un día después de que autoridades federales informaran que ICE había ordenado suspender la mayoría de las detenciones realizadas durante revisiones vehiculares, luego de dos incidentes en los que personas murieron durante operativos migratorios.
Según información difundida por su hijo en plataformas digitales, la mujer tendría alrededor de 35 años viviendo legalmente en Estados Unidos; sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su situación migratoria.