Anciana iba a su última quimioterapia y fue detenida por agentes de ICE

Nuevo México.- Usuarios captaron el momento en que una mujer de la tercera edad fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a su última cita médica para recibir quimioterapia en Chaparral, Nuevo México.

El hecho ocurrió la mañana del miércoles -15 de julio- en una tienda de conveniencia ubicada en una gasolinera, donde la mujer se detuvo luego de notar que una camioneta la seguía.

De acuerdo con videos en redes sociales, abuela ingresó al establecimiento para pedir ayuda y posteriormente fue abordada por agentes de la división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de ICE.