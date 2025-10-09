Alto el fuego de Gaza: dudas, riesgos y escenarios posibles

Jerusalén, Israel.- Sumidos en la desconfianza y la esperanza de que el actual alto el fuego sea duradero, los israelíes recibieron este jueves con emociones encontradas la tregua entre Israel y el grupo islamista Hamás, tras dos años de conflicto, más de 67.000 palestinos muertos y aún 48 cautivos en Gaza. En la calle Jaffa de Jerusalén, una de las arterias comerciales más transitadas de la ciudad, el ambiente festivo por la celebración del Sucot contrasta con la tensión de los últimos años; familias pasean y disfrutan de las terrazas mientras la tregua domina las conversaciones.

Dudas de "volver a la vida normal"

"Es esperanzador después de dos años de guerra. Nosotros siempre tenemos esa esperanza de que se acabe y volver a la vida normal", dice a EFE Elías, un joven de 26 años originario de Melilla que reside en Israel desde hace una década. También Rachel, israelí de 66 años, recibió la noticia con entusiasmo: "Estoy muy feliz, somos bendecidos, es tiempo para la paz”, afirma a EFE, y recuerda que "dos años de conflicto es mucho tiempo" y que tanto el Ejército israelí como el pueblo de Israel quieren paz.

La posibilidad de que los 48 rehenes regresen al país en los próximos días, entre ellos solo hay una veintena vivos, despierta también la esperanza entre la población. "Solo espero que vuelvan los rehenes y que no hayan sido sacrificadas en vano todas las vidas que nuestros soldados han dado para defenderlos y traerlos a casa", señaló Yitzchak, residente en Jerusalén. Aun así, el recelo no desaparece. Elías aseguró que con Hamás, que "usa a los rehenes como moneda de cambio", no existe una garantía absoluta de que las negociaciones lleguen a buen puerto, pero expresó su deseo de que "las cosas resulten de la mejor manera posible". Otra duda que se deriva de la situación es si es lo suficiente para un Nobel de la Paz a Trump. Las opiniones sobre el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsor del plan para Gaza y nominado al Premio Nobel de la Paz por el primer ministro Benjamín Netanyahu, también están divididas. "Algún mérito se le puede dar a Trump como personaje histórico; no sé si el Nobel, pero desde su llegada el conflicto ha dado un giro hacia posturas más intermedias", opinó Elías.

Los riesgos que persisten

Acción contra el Hambre instó este jueves a garantizar la seguridad de los movimientos y establecer zonas seguras dentro de la Franja de Gaza para permitir el ingreso de ayuda humanitaria, ante la implementación del acuerdo de paz entre Israel y Hamás tras dos años de conflicto. Según De Prado, los movimientos del personal son complicados debido a la inseguridad y a la falta de corredores humanitarios estables. "Cada desplazamiento requiere autorización y supervisión, pero no hay garantías de seguridad; nuestros equipos se exponen constantemente", explicó.

Escenarios posibles ¿Lo que podría pasar?