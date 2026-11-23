Berlín, Alemania.- Las autoridades de Alemania investigan centenares de amenazas falsas de bomba hechas este lunes que, según el diario Bild, fueron al menos 450 y se produjeron contra escuelas de todo el país.

Según informó la Policía del estado federado oriental de Turingia en un comunicado, "numerosos colegios se han visto afectados por amenazas de bomba".

"Entre ellos se encuentran, entre otros, centros de Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Greiz", agregó el comunicado policial en el que se apuntó que "otros estados federados también se han visto afectados por la carta amenazante".