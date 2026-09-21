Al menos 113 menores han sido reclutados por grupos armados ilegales este año en Colombia

Bogotá, Colombia.- Al menos 113 menores de edad fueron reclutados por grupos armados ilegales entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año en Colombia, advirtió este lunes 21 de septiembre la Defensoría del Pueblo.

"Entre enero y el 31 de agosto de 2026 hemos conocido 113 casos de reclutamiento, son muchos casos, demasiados, pero pocos frente al universo real", señaló la defensora del pueblo, Iris Marín, en sus redes sociales.

El organismo señaló que el 58% de las víctimas son niños y el 42% niñas, por lo que hizo un llamado a no "seguir normalizando esta situación" pues "proteger la infancia es una decisión impostergable".

Las cifras de la Defensoría señalan que en el 26,5% de los casos los menores fueron reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que es comandada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.