"Además de traidora, una demagoga y bruta": Milei comparte insultos contra su vicepresidenta

Otro de los mensajes que compartió fue: "Villarruel no solo traiciona a Milei, también abraza el peor populismo: promete plata que no hay y ataca el equilibrio fiscal. 'Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo', dijo. Así hablan los que quieren aplausos fáciles, no transformar un país quebrado. Se la devoró su ambición de ser presidente igual que a Larreta. Es una lástima, Argentina necesita patriotas no personajes ambiciosos a quienes les importa menos el país que su ambición personal".

El mandatario republicó, además, una nota de La Derecha Diario titulada: “La traidora vicepresidente Victoria Villarruel confirmó que no levantó la sesión ilegal del Senado porque apoya las leyes golpistas kirchneristas”.