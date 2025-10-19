El año 2025 ha sido "uno de los peores" para la libertad de prensa en Perú, alerta la SIP

Punta Cana, República Dominicana.-El año 2025 ha sido "uDurante este año el Ejecutivo de Perú "fue la institución que más asedió y limitó el trabajo de la prensa", lo que incluyó el silencio que guardó Boluarte frente a los mediosno de los peores" en las últimas décadas "para la libertad de prensa" en Perú, tras el asesinato de dos periodistas, así como amenazas de muerte y agresiones en todo el país, alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Un informe difundido este domingo, cuando concluye la 81 Asamblea General de este organismo en Punta Cana, República Dominicana, señaló que en enero fue asesinado el periodista Gastón Medina, en la ciudad sureña de Ica, mientras que en mayo también fue asesinado el periodista Raúl Celis, en la ciudad amazónica de Iquitos.

La SIP recordó que el pasado el 10 de octubre el entonces presidente del Congreso, el derechista José Jerí, asumió la jefatura de Estado tras la destitución de Dina Boluarte por una "incapacidad moral permanente" para enfrentar la crisis de inseguridad y el crimen organizado en el país.

Comentó, en ese sentido, que durante este año el Ejecutivo "fue la institución que más asedió y limitó el trabajo de la prensa", lo que incluyó el silencio que guardó Boluarte frente a los medios, el rechazo a pedidos de información y el retorno al gabinete de ministros del abogado Juan José Santiváñez, "quien constantemente hostigó a los periodistas".

También afirmó que el Congreso peruano "continúa su intento de imponer mordazas mediante nuevas leyes y cambios legislativos" y, junto al Ejecutivo, trató de controlar los contenidos de los medios con "franjas informativas" en casos de violencia contra la mujer y familiares.