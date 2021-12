¿Qué comió "El Chapo" Guzmán en Navidad?

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.- El narco mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán pasó su tercera Navidad encerrado en la cárcel de máxima seguridad ADX Supermax, conocida como Alcatraz de las Rocosas, ubicada en Colorado, Estados Unidos.



El capo que fue sentenciado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua por 10 cargos de narcotráfico recibió una cena especial en el día de Navidad como es de costumbre en la prisión.



Según TMZ Guzmán, así como otros reos, cenaron gallina de Cornualles que estuvo acompañado de macarrones con queso y de postre comió un pastel de mantequilla de maní.



Además, se dice que en la prisión se realizaron actividades navideñas como dibujar, pintar y un show de talentos, sin embargo se desconoce si "El Chapo" lo pudo presenciar ya que es conocido que en la cárcel algunos presos pasan 23 horas al día encerrados en su celda.

También las comidas se deslizan a través de pequeños agujeros en las puertas, por lo que se cree que la cena navideña la pasó encerrado en su celda de concreto que mide 2,1 metros de ancho por 3,6 metros de alto.



Y es que los lugares de internamiento están hechos de tal forma que los presos no pueden ver a sus compañeros ni tener ningún tipo de contacto con ellos.



Las visitas al parecer no estuvieron incluidas este año para narcotraficante, quien durante su primera Navidad en el cárcel recibió la visita de sus hijas gemelas -Emalí Guadalupe y María Joaquina-.



Las autoridades estadounidenses restringieron las visitas de Guzmán a la cárcel. En el listado no figuraba su esposa Emma Coronel, por lo que desde que finalizó su juicio la pareja no volvió a verse.



También Emma paso por primera vez una Navidad en prisión y alejada de sus hijas. Coronel deberá cumplir con una condena de 36 meses de cárcel.

De igual forma se conoció cuál fue el menú navideño de otros famosos que permanecen recluidos, tal es el caso del rapero R. Kelly, acusado de tráfico sexual, al igual que Ghislaine Maxwell, señalada por el mismo delito, quienes recibieron el mismo platillo que el narcotraficante mexicano.



Por su parte, Dereck Chauvin, policía señalado por la muerte del afromericano George Floyd, comió stroganoff de res, zanahorias, pan, una naranja y un pedazo de pastel.