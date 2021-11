Estalla camión cisterna en Sierra Leona; mata a 92 personas

FREETOWN, SIERRA LEONA.- Un camión cisterna estalló cerca de la capital de Sierra Leona, matando al menos a 92 personas y ocasionando heridas graves a varias decenas más, luego de que una multitud se acercó a recoger combustible derramado después de que un autobús chocó con el camión, Informaron las autoridades y testigos el sábado.



La explosión ocurrió en la noche del viernes en Wellington, un suburbio al este de Freetown.



La morgue del Hospital Connaught reportó haber recibido 92 cuerpos hasta el sábado por la mañana. Unas 30 personas con quemaduras graves podrían no sobrevivir, dijo un miembro del plantel de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, Foday Musa.



Muchos heridos, cuya ropa se quemó en el incendio que siguió a la explosión, esperaban desnudos el sábado sobre las camillas mientras las enfermeras los atendían. Cientos de personas se congregaron ante las puertas de la morgue y del hospital a la espera de noticias sobre sus seres queridos.

No estuvo claro de inmediato cuántas personas estaban siendo atenidas por quemaduras porque los afectados fueron trasladados a varios hospitales y clínicas del área metropolitana.



Un video obtenido por The Associated Press mostró una gran bola de fuego ardiendo en el cielo oscuro tras la explosión, mientras algunos sobrevivientes con quemaduras graves gritaban de dolor. Los restos carbonizados de las víctimas mortales yacían en el lugar del siniestro a la espera de su traslado a las morgues.



El presidente del país, Julius Maada Bio, quien estaba en Escocia para asistir a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, lamentó la “horrible pérdida de vidas”.

“Mi más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos y a los que han quedado mutilados como consecuencia”, tuiteó el mandatario.



Por su parte, el vicepresidente, Mohamed Juldeh Jalloh, visitó dos hospitales durante la noche e informó que la Agencia Nacional de Manejo de Desastres y otros organismos “trabajan sin descanso” tras lo ocurrido.



“Todos estamos profundamente entristecidos por esta tragedia nacional y es un momento realmente difícil para nuestro país”, dijo en su página de Facebook.

