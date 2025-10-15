Al menos 15 policías heridos y seis periodistas agredidos en manifestación en Lima

Lima, Perú.-Al menos 15 policías resultaron heridos este miércoles en Lima durante la masiva manifestación de jóvenes y colectivos sociales contra el gobierno y el Congreso de Perú, que se concentró en el centro histórico de la ciudad, en tanto que seis periodistas reportaron haber sido agredidos por agentes policiales. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó en la red social X que 15 efectivos policiales resultaron heridos durante las manifestantes en el centro de Lima, los cuales reciben atención médica y están fuera de peligro. "Se viene verificando las cámaras de seguridad para identificar a los agresores y proceder con su detención", añadió la PNP. En otro mensaje, la Policía informó que se había detenido a tres personas por alteración del orden público durante las manifestaciones registradas en el centro histórico. "Los detenidos se encuentran en la División de Asuntos Sociales para las diligencias correspondientes", agregó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Perdigones y golpes a periodistas

A su vez, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) reportó, en su cuenta de X, que el fotoperiodista Juan Mandamiento fue herido con perdigones mientras cubría las incidencias de las protestas, asimismo la reportera Valia Aguirre, del medio Wayka Perú, y la reportera Flor Núñez, del medio Mataperrea, ambas con perdigones en las inmediaciones del Parque Universitario. También informó que el reportero Víctor Castillo, del Canal N, fue retirado a empujones de su zona de cobertura por un agente policial en las inmediaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la misma forma que la periodista Graciela Tiburcio, de Contranoticia. Igualmente, el fotoperiodista Gabriel García, de Ojo Público, informó a ANP que fue empujado y pateado por policías contra una reja. Ante estos incidentes, el presidente José Jerí escribió en la cuenta oficial de la Presidencia de la República en X que "un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse". "Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra Policía Nacional. Necesitamos diálogo y tranquilidad", agregó el jefe de Estado. Jerí también se dirigió a pie, escoltado por policías, a las inmediaciones del Congreso donde se concentraron las manifestaciones, después de ser replegadas por los agentes, para dialogar con los jefes en la zona sobre el estado de salud de los heridos.

Enfrentamientos cerca al Congreso