Policía admite que cometió un grave error en el caso de Gabby Petito

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- La policía de North Port, Florida, reconoció este martes que los agentes que investigaban el caso de Gabby Petito cometieron un grave error en los primeros días de desaparición de la joven.



Según detallaron los agentes, confundieron a Brian Laundrie con su madre cuando ella iba manejando el Ford Mustang plateado de la familia.



Esto ocurrió justo antes que los padres de Brian reportaran al joven como desaparecido, confirmó el portavoz de la policía de North Port, Josh Taylor.

VEA: Las claves y dudas detrás del femicidio de Gabby Petito y la muerte de Brian Laundrie



Y es que según el recuento de los hechos, Brian condujo el auto de su madre hasta la reserva Myakkahatachee Creek, donde se recuperaron sus restos la semana pasada.



Luego su familia fue a buscarlo y encontró el vehículo abandonado pero no a su hijo, por lo que fue Roberta Laundrie quien condujo el automóvil de regreso a su casa el 15 de septiembre.



Los padres de Laundrie informaron oficialmente su desaparición al día siguiente, según el cronograma dado previamente por la policía.



“Fue ciertamente una noticia para nosotros que no lo habían visto", dijo Taylor a WINK News. “Pensamos que habíamos visto a Brian regresar inicialmente a esa casa ese miércoles, pero ahora sabemos que eso no era cierto”, añadió.

ADEMÁS: Un campamento y varios objetos: últimos reportes de Brian Laundrie, novio de Petito