Presidente de Ecuador reconoce que tuvo inversiones en el exterior tras señalamiento en "Pandora Papers"

QUITO, ECUADOR.- El mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso, admitió el lunes que tuvo "inversiones legítimas en otros países", tras ser señalado en la investigación periodística "Pandora Papers", pero acotó que se deshizo de ellas para competir en las elecciones presidenciales de 2021, que ganó.



"Mis ingresos provienen de mi trabajo de décadas en el banco Guayaquil", uno de los más importantes del país, expresó el mandatario en un video divulgado por el gobierno.

"Es absolutamente correcto que años atrás tuve, y quiero hacer énfasis, tuve inversiones legítimas en otros países", añadió Lasso, de 65 años.

Investigación

Según los "Pandora Papers", una investigación periodística internacional sobre la ocultación de activos en paraísos fiscales, Lasso controló 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y las cerró después de que el expresidente Rafael Correa (2007-2017) aprobara una ley en 2017 que prohibía a los aspirantes presidenciales tener empresas en paraísos fiscales.



"Me deshice automáticamente de todas esas empresas", apuntó Lasso, un duro opositor de Correa.



"Lo hice de manera fulminante, sin ningún tipo de protesta, demora u objeción", manifestó el mandatario. De haber incumplido la ley "las autoridades electorales hubieran negado, y con razón, mi participación en la última contienda de la que salimos legítimos triunfadores", añadió.

Los "Pandora Papers" mostraron que personalidades y líderes de todo el mundo -336 políticos de alto nivel- recurrieron a paraísos fiscales para esconder cientos de millones de dólares.



Lasso, quien tomó posesión en mayo, sostuvo que "esto no debería tratarse de a dónde van los recursos que uno honestamente produce, sino de dónde sale el dinero que tienen aquellos malos políticos en el exterior".



"¿De dónde sale el dinero de aquellos políticos que satanizan a quienes creamos emprendimiento y oportunidades, de qué viven y para qué será que quieren regresar al poder?", expresó Lasso en alusión a Correa, que vive en Bélgica.



"Como jamás nos encontrarán un centavo mal habido, no será porque seamos honestos, sino porque somos excelentes lavadores de dinero", ironizó el lunes Correa por Twitter.



"Dicen que todavía falta información de los Pandora Papers sobre Ecuador. Les insisto, ¡qué bonito es no tener rabo de paja!", añadió el exmandatario.



