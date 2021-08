EEUU mata con dron a dos objetivos "importantes" de Estado Islámico en Afganistán

KABUL, AFGANISTÁN.- El Pentágono anunció el sábado que "dos objetivos importantes" del Estado Islámico (EI), "organizadores" y "operadores" del grupo, resultaron muertos mientras otro fue herido en un ataque con drones de Estados Unidos en Afganistán, sin revelar sus nombres.



"Puedo confirmar, ahora que hemos recibido más información, que dos objetivos importantes de EI murieron y otro fue herido" en el ataque lanzado el sábado desde fuera de Afganistán, dijo el general estadounidense Hank Taylor.



"Hasta donde sabemos, no hay víctimas civiles", agregó.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, se negó a explicar si los blancos del ataque estuvieron directamente involucrados en el atentado del jueves cerca del aeropuerto de Kabul, que mató a más de 100 personas, incluidos 13 soldados estadounidenses.



Este atentado fue reivindicado por el grupo Estado Islámico en Khorasan (EI-K).

"Son organizadores y operadores del EI-K, esa es razón suficiente", respondió el portavoz en una conferencia de prensa.



El ataque se llevó a cabo durante "una sola misión", dijo Kirby.



Nadie dice que porque "los matamos, ya no tenemos que preocuparnos por el EI", dijo el portavoz, y afirmó que el ejército estadounidense sigue "concentrado" en esta "amenaza aún activa".



"El hecho de que estos dos individuos ya no se encuentren en la superficie de la Tierra es algo bueno", continuó.



Las operaciones de evacuación de Afganistán continúan.



"De hecho, hay alrededor de 1,400 personas en el aeropuerto de Kabul que han sido controladas y registradas para vuelos hoy", señaló el general Taylor.



Según un funcionario del Departamento de Estado, unos 350 estadounidenses han informado que todavía están tratando de irse del país.



Las fuerzas extranjeras tienen hasta el 31 de agosto para abandonar Afganistán.



En total, alrededor de 117,000 personas han sido evacuadas desde mediados de agosto, cuando los talibanes tomaron el poder en Kabul, según las últimas cifras del gobierno de Estados Unidos.

"Seguimos controlando el aeropuerto y seguimos controlando la seguridad en el aeropuerto", insistió Kirby.



El viernes los insurgentes anunciaron que habían tomado el control de varias partes del aeropuerto de Kabul.



"Los talibanes tienen puestos de control alrededor del aeropuerto" pero no se ocupan de la "seguridad" en su recinto, dijo el portavoz estadounidense.



Las evacuaciones no se han suspendido y continuarán "hasta el final".



El Pentágono anunciará "en breve" los nombres de los 13 soldados muertos en el ataque del jueves.



Sus restos estaban camino a Estados Unidos el sábado, según Kirby, quien sin embargo no especificó cuándo llegarían.