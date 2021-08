Condenan a madre que dejó morir de hambre a su bebé por irse de fiesta

BRIGHTON, REINO UNIDO.- Una joven madre fue condenada a nueve años de prisión tras abandonar y provocarle la muerte a su hija de 20 meses por irse de fiesta durante seis días.

El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2019, sin embargo, fue hasta este año que la Corte de Lewes Crown determinó culpable por homicidio involuntario a la mujer identificada como Verphy Kudi, de 19 años.

Según la investigación del caso, a finales del 2019, Kudi decidió salir a celebrar su cumpleaños número 18 y dejó a su pequeña hija Asiah en el apartamento, sin embargo, la fiesta se extendió durante seis días, mismos en los que la menor estuvo sola en el apartamento.

En consecuencia, Asiah adquirió el virus de la influenza y murió de hambre, pues no había nadie que le brindara la atención requerida.

El cuerpo de la menor fue encontrado por paramédicos el 11 de diciembre de 2019, junto a su madre ya de vuelta, quienes fueron llamados a acudir al apartamento. Ellos encontraron a la madre “incoherente y angustiada” y a su hija tirada en el suelo, muerta.

Durante el festejo, la joven visitó diversos lugares cerca y largo de la ciudad en la que residía, estuvo a más o menos 800 kilómetros de distancia de su hija e hizo caso omiso a cualquier tipo de situación que pudiera enfrentar la pequeña.

La jueza Laing, a cargo del caso, mencionó que la bebé debió enfrentar un sufrimiento “casi inimaginable”, que “era una niña indefensa y confió completamente en usted como su madre para demostrar sus necesidades”.

Hasta el momento, la noticia ha indignado a los pobladores de Reino Unido, pues algunos argumentan que las acciones de la joven madre fueron despiadadas e inhumanas, mientras otros dicen que su inmadurez no le permitió medir sus decisiones.

La corte consideró que la pena de 9 años de cárcel era proporcional y no truncaba la vida de la joven, quien debía asumir la responsabilidad de haber permitido que se acabara la vida de una menor que dependía totalmente de ella.

Verphy Kudi has now been sentenced to nine years imprisonment for manslaughter of 20-month-old daughter Asiah in #Brighton. A tragic case which has deeply affected our officers and everyone else involved. See details of the investigation here? https://t.co/g1g88Zvqgu pic.twitter.com/91VRXVGYcR