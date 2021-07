¿Quién es Oliver Daemen? El joven de 18 años que viajó al espacio con Jeff Bezos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un joven holandés de 18 años hizo historia tras convertirse en la primera persona de menor edad en viajar al espacio, luego de ser uno de los cuatro tripulantes de la nave Blue Origin.



Se trata de Oliver Daemen, quien habría comprado un boleto comercial a la compañía del empresario Jeff Bezos, luego que la persona que se había ganado el puesto en una subasta se retiró por un problema de horarios.



Hasta el momento se desconoce cuánto pagó el padre del joven que recién egresó de la secundaria y estudia para sacar una licencia de piloto privado.



Después de cursar esta licencia, Daemen tiene planeado asistir asistir a la Universidad de Utrecht, en Holanda, en septiembre, para estudiar Física y Gestión de Innovación.

"Esto marca el comienzo de las operaciones comerciales de [la nave] New Shepard, y Oliver representa una nueva generación de personas que nos ayudarán a construir un camino hacia el espacio", dijo Bob Smith, director ejecutivo de la empresa.



El New Shepard permitirá cumplir un sueño de vida a Daemen, fascinado por el espacio, la Luna y los cohetes desde que tenía cuatro años, según un comunicado.



Daemen se unió a Bezos, su hermano, Mark, y a la veterana pilota Wally Funk a bordo del primer vuelo tripulado de la nave New Shepard.