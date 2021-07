Pronostican aumento de huracanes en el Atlántico ante ausencia del fenómeno "El Niño"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El departamento de Ciencias Atmosféricas de la CSU pronosticó que este 2021 habrá un aumento en el número de huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico debido a la ausencia del fenómeno "El Niño".



Según el nuevo estudio, la temporada puede aumentar con 20 tormentas tropicales con nombre y 9 huracanes, de los cuales de 4 a 5 serían de categoría mayor.



Esta predicción obedece a el "aumento de las temperaturas de la superficie del mar en el Atlántico tropical" y la falta del fenómeno "El Niño" en el pico de la temporada de huracanes a partir de agosto y septiembre.

CSU updates Atlantic #hurricane forecast & continues to call for above-average season: 18 named storms (including Ana), 8 hurricanes & 4 major hurricanes. Likely lack of #ElNino & warmer than normal subtropical Atlantic primary factors. @ColoradoStateU

https://t.co/qW8yLULV1G pic.twitter.com/QYyGr7u7PT