Comando armado asesina al presidente de Haití, Jovenel Moise, en su casa

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ- El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado el miércoles en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, Claude Joseph.



Se había especulado que la esposa del presidente y primera dama, Martine Moise, también había fallecido como consecuencia de las heridas de bala, pero luego se confirmó que la información era falsa.

Algunos medios locales e internacionales reportaron que Martine había muerto, luego de que el médico haitiano Hans Larsen, presidente del Comité Olímpico de Haití, lo confirmara en una llamada telefónica al programa Hoy Mismo del canal dominicano Color Visión.



"Yo tengo amigos en el hospital que me confirmaron esa información, son 100% de verdad, no es 95 o 99, es 100 %", señaló.



Sin embargo, la Embajada de Haití en República Dominicana informó que Martine no ha fallecido y que será trasladada a un centro médico en el exterior para que sea tratada, según recoge el diario dominicano El Día.

El atentado

Joseph detalló en el comunicado que "el presidente fue asesinado en su casa por extranjeros que hablaban inglés y español", siendo ese el único dato conocido hasta el momento, pues los victimarios huyeron con rumbo desconocido.

Horas más tarde se difundió un video captado por una cámara de seguridad de la zona, donde se observa a varios hombres armados vigilando la entrada de la vivienda y caminando hacia el interior, por lo que se cree que se podría tratar de los asesinos de la pareja presidencial.

Las autoridades de gobierno ordenaron una búsqueda exhaustiva de los responsables y ordenó el cierre total de las fronteras del país.

Trayectoria política

Moise ha gobernado por decreto Haití, el país más pobre del continente americano, después de que las elecciones legislativas previstas para 2018 se retrasaran.



Además de la crisis política, en los últimos meses han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de las bandas armadas en el país caribeño.



Haití también se enfrenta a la pobreza crónica y a los recurrentes desastres naturales.

El presidente se enfrentó a una fuerte oposición por parte de sectores de la sociedad que consideraban su mandato ilegítimo. En los últimos cuatro años el país tuvo siete primeros ministros. Estaba previsto que Joseph fuera sustituido esta semana tras tres meses en el cargo.



Además de las elecciones presidenciales, legislativas y locales, Haití tiene previsto celebrar un referéndum constitucional en septiembre, después de haber sido aplazado dos veces debido a la pandemia de coronavirus.



La reforma constitucional, apoyada por Moise y destinada a reforzar el poder ejecutivo, ha sido rechazada mayoritariamente por la oposición y muchas organizaciones de la sociedad civil.

La Carta Magna actual fue redactada en 1987, tras la caída de la dictadura de Duvalier, y declara que "toda consulta popular destinada a modificar la Constitución por referéndum está formalmente prohibida".



Los críticos aseguran que es imposible organizar una consulta debido a la inseguridad que sufre el país.

"Gobierno de base"

Moise ha sido acusado de inacción ante las múltiples crisis, y se enfrenta a una fuerte oposición por parte de sectores de la población.



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos y Europa han pedido que se celebren elecciones legislativas y presidenciales libres y transparentes para finales de 2021.



Moise había anunciado el lunes el nombramiento de un nuevo primer ministro, Ariel Henry, de 71 años, quien ha participado en la respuesta al coronavirus de Haití y anteriormente ocupó cargos en el gobierno en 2015 y 2016 como ministro del Interior y luego de Asuntos Sociales y Trabajo.



También fue miembro del gabinete del ministro de Sanidad entre junio de 2006 y septiembre de 2008. Seguidamente se convirtió en jefe de gabinete, cargo que ocupó hasta octubre de 2011.

Moise encargó a Henry "la formación de un gobierno de base amplia" para "resolver el flagrante problema de la inseguridad" y trabajar para "la celebración de elecciones generales y el referéndum".



A pesar de ser próximo a la oposición, el nombramiento de Henry no fue bien recibido entre sus filas, que han continuado exigiendo la dimisión del presidente.

Temen que se profundice la crisis

Varios presidentes y autoridades de otros países se han pronunciado en solidaridad del pueblo haitiano y han exigido que se esclarezca el crimen, entre ellos el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien dijo este miércoles sentirse "conmocionado" por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, y alertó sobre el riesgo de desestabilización y una espiral de violencia en ese país.



"Este crimen presenta un riesgo de inestabilidad y una espiral de violencia. Los autores de este asesinato deben ser llevados a la justicia", apuntó Borrell en Twitter, donde recordó que mantuvo un contacto por el mandatario haitiano tres semanas atrás.