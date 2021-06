"Algo me dijo que tenía que correr": duros relatos de sobrevivientes del derrumbe en Miami

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Los gritos y fuertes estruendos del derrumbe del pasado jueves 24 de junio en Miami, Florida, aún retumban en las cabezas de los sobrevivientes.



Ileana Monteagudo, una mujer de origen cubano, aseguró que lo único que pensó -en ese momento- fue en correr. "Algo por dentro me dijo: 'tienes que correr'".



"Yo siento un ruido ensordecedor, espeluznante y dije: el edifico se está desplomando. El miedo mío era que siguiera efecto dominó y me aplastara a mí también", contó la mujer, quien usó su celular como linterna para abrirse paso entre los escombros.

"Cuando yo estaba allá arriba, me di cuenta de que había un abismo de más de un metro para tocar tierra firme que yo no podía saltar", recordó Ileana.



La cubana cree que seguir viva es un milagro y que Dios la ayudó. "Entonces, miro hacia la izquierda y Dios me había puesto un escombro. Cuando pongo mi pie, siento que aguanta mi peso, di una zancada y llegué a la calle".

Su novia lo salvó

Erick de Moura es otro de los residentes del edificio del sur de Miami que sobrevivió al colapso del lujoso inmueble. En su relato, su novia es la heroína.



Este hombre originario de Brasil contó que esa noche se fue a la casa de su novia para ver un partido de la Copa América con sus amigos. Cuando todo terminó, ella le pidió que se quedara a dormir ahí.



"Fue solo por Dios, para mí esto es un milagro", dijo a los medios. Agregó que cuando se despertó la mañana siguiente y vio las noticias no podía creer lo que había pasado.

