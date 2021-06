Murió por edema agudo de pulmón: lo que revela la autopsia de Olivia Gimeno, víctima del "Monstruo de Tenerife"

MADRID, ESPAÑA.- 24 horas después de que las autoridades encontraron el cuerpo de la pequeña Olivia Gimeno, las autoridades determinaron su causa de muerte: un edema agudo de pulmón (una acumulación de líquido en los pulmones). Aún no se determina cómo pasó.



Tomás Antonio Gimeno le pidió prestadas las niñas a su exesposa, hijas de ambos- el individuo las tenía que llevar a su casa el 27 de abril, pero nunca las regresó y le avisó por teléfono a la madre de las pequeñas de que no las volvería a ver, ni a él tampoco.

DE INTERÉS: Biden devolverá a Pentágono fondos usados en muro fronterizo



Desde ahí comenzó la odisea y larga búsqueda que todavía no termina, porque todavía falta encontrar a su hermana Anna y su padre Tomás Gimeno, presunto responsable del atroz hecho.



No obstante, las investigaciones avanzan. El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Vega, explicó que el informe preliminar no permite conocer las causas que provocaron este edema, y ahora que hay que esperar a conocer los resultados histopatológicos. El deceso, según Vega, pudo deberse tanto a “una muerte por asfixia, a un ahogamiento, a algún fallo cardíaco o a una intoxicación”.

Hallazgo

El cuerpo de la niña de seis años que fue raptada junto a su hermana, por su padre, fue descubierto en el fondo del mar cerca de la isla de Tenerife tras semanas de intensa búsqueda, suscitando conmoción en España.



Olivia, de seis años, y Anna, de uno, fueron dadas por desaparecidas a finales de abril en la isla del archipiélago atlántico de Canarias, luego de que su padre hiciera una última llamada "con un tono de despedida" a la madre, de la que estaba separado, indicó a la AFP un portavoz de la Guardia Civil.

LEA TAMBIÉN: ¿Quién es Tomás Gimeno y por qué se le acusa del secuestro de sus hijas en España?



Al día siguiente, un barco perteneciente al padre y una silla de bebé fueron encontrados a la deriva en el mar cerca de Tenerife, lo que llevó a las autoridades a iniciar pesquisas en las inmediaciones.



Luego de días de intensa búsqueda, que captó bastante espacio en los medios españoles, en la tarde del jueves fue hallado un cuerpo en el fondo del mar, identificado como el de Olivia, confirmó el portavoz.



El anuncio del descubrimiento de Olivia, a mil metros de profundidad dentro de una bolsa atada al ancla de la embarcación del padre según los medios, produjo conmoción en el país. Junto a la bolsa donde estaba el cadáver había otra bolsa vacía, se cree que es donde pudo estar su hermanita.

VEA: Los escalofriantes detalles del crimen de Tomás Gimeno, el "monstruo de Tenerife"