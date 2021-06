Amazon permitirá que prosiga teletrabajo dos días por semana

SEATTLE, ESTADOS UNIDOS.- Los trabajadores corporativos y tecnológicos de Amazon no tendrán que trabajar en las oficinas a tiempo completo una vez que se retiren las restricciones ordenadas por las autoridades para controlar la pandemia de COVID-19.



El gigante minorista de internet dijo en un blog el jueves que esos empleados podrán trabajar remotamente dos días a la semana, reportó el diario The Seattle Times. Además, los empleados podrán trabajar remotamente desde una localidad doméstica por cuatro semanas completas al año.



La actualización de la política de trabajo de Amazon se produjo luego de las críticas de algunos empleados ante lo que interpretaron como la expectativa de que tendrían que regresar a las oficinas a tiempo completo una vez reabran los estados.



VEA: NASA: Europa enviará un explorador robótico a Venus



Algunas compañías tecnológicas habían lanzado campañas de reclutamiento que parecían apuntar en parte a la consternación de los trabajadores de Amazon por el aparente fin del teletrabajo.



La mayoría de los trabajadores de Amazon comenzará a regresar a sus oficinas tan pronto como las autoridades locales autoricen la reapertura total—el 1 de julio en el estado de Washington—, con lo que la mayoría de los empleados estarán en sus oficinas para el otoño, dijo previamente la compañía.



Amazon tiene unos 75.000 empleados en el área de Seattle. El nuevo plan de trabajo remoto de la compañía es similar a los de otros gigantes tecnológicos.



Google dijo el mes pasado que esperaba que el 60% de su fuerza de trabajo regresara a las oficinas unos días a la semana y que 20% trabajaran desde casa a tiempo completo. Google además dio a todos sus empleados la opción de trabajar remotamente a tiempo completo cuatro semanas al año. Facebook y Microsoft han dicho que la mayoría de sus trabajadores pueden optar por seguir teletrabajando.



La nueva política de Amazon pudiera aumentar los retos enfrentados por el sector de negocios tradicionales en Seattle. Antes de la pandemia, decenas de miles de empleados de Amazon viajaban cada día al barrio South Lake Union, al norte del centro de la ciudad. La mayoría no ha regresado.



Más de 450 comerciantes minoristas, restaurantes y otros negocios han cerrado permanentemente en los 16 meses desde que la pandemia forzó a los trabajadores de oficinas a quedarse en casa, de acuerdo con la Downtown Seattle Association.