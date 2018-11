Amazon impactado por huelgas en Europa en pleno "Black Friday"

MADRID, ESPAÑA. - Los empleados de Amazon en España, Alemania y el Reino Unido se plantaron en huelga este viernes, en medio de las grandes rebajas del "Black Friday", para exigir mejores condiciones laborales al gigante estadounidense del comercio en línea.



Con la etiqueta #Amazonwearenotrobots (Amazon, no somos robots), los empleados de la multinacional lanzaron una acción de envergadura como ya hicieron en julio durante una operación promocional de Amazon llamada "Prime day".



Amazon defendió su política social subrayando haber creado más de 25.000 empleos bien pagados en el Reino Unido y presentándose en Alemania como "un empleador tan fiable como bueno".



En España, el sindicato Comisiones Obreras afirmó que la mayor planta logística de Amazon en el país, que emplea alrededor de 1.500 personas en San Fernando de Henares (15 km al este de Madrid) quedó paralizada por la huelga y sin movimiento de camiones.



En las antípodas, la multinacional emitió un comunicado asegurando que "la mayoría de los empleados del turno de la mañana (...) están trabajando y procesando los pedidos de nuestros clientes".



En Alemania, el primer sindicato en servicios Verdi anunció que la huelga había afectado a media jornada dos plantas, Bad Hersfeld (Hesse, centro del país) y Rheinberg (Renania del Norte-Westfalia, oeste).

Esperando un convenio

Los empleados reclaman un convenio colectivo.



Desde el Black Friday a Navidad, "hay muchas horas suplementarias, que están peor remuneradas que en las empresas donde hay convenios colectivos", declaró Silke Zimmer, responsable de Verdi en el centro de Renania del Norte-Westfalia.



"Como la gran mayoría de los empleados continúan trabajando como estaba previsto, los pedidos de los clientes no se ven afectados por la huelga", aseguró Amazon en Alemania.



"Muchos de nuestros empelados están con nosotros desde hace varios años, lo que prueba que somos un empleador tan fiable como bueno", añadió.



El sindicato británico GMB prevé manifestaciones de cientos de empleados de Amazon en cinco almacenes británicos.



El sindicato quiere denunciar las condiciones de trabajo "inhumanas", citando a empleados que no tienen tiempo de ir a los baños o una mujer embarazada forzada a trabajar de pie.



Amazon defiende lo contrario: las condiciones laborales son buenas y sus centros registran un 40% menos de accidentes de media que el resto de compañías de transporte y almacenamiento del país, asegura.



En España, Comisiones Obreros los acusa de haber impuesto sus condiciones de trabajo y reclama entablar negociaciones.



Según Ana Berceruelo, los empleados enfermos no cobran la integridad de su sueldo en los tres primeros días de baja y las pausas corren a cargo del empleado, lo que amplía la jornada a 8,5 horas.



La filial española asegura estar mejorando continuamente su red, "lo que incluye un diálogo abierto y directo con nuestros empleados" a quienes asegura ofrecer "un salario competitivo, un paquete completo de beneficios y programas de formación innovadores".



Como en el Reino Unido, el gigante estadounidense invita a cualquiera a visitar sus centros de logística para comprobarlo.



En España está previsto que las protestas se alarguen durante la temporada navideña, con huelgas convocadas el 7, 9, 15 y 30 de diciembre y el 3 y 4 de enero.