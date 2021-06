Facebook anuncia que suspensión a Donald Trump será de dos años

SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS.- Facebook anunció este viernes que la suspensión de la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump es de dos años, su máximo castigo, por violar las reglas de la red social en la toma del Capitolio por parte de sus seguidores.



La prohibición entrará en vigencia a partir del 7 de enero, cuando Trump fue expulsado de la plataforma, y se produce después de que la junta de supervisión independiente de Facebook dijera que una sanción por tiempo indefinido debía revisarse.



Casi inmediatamente, Trump dijo que la sanción es un "insulto" a sus votantes.

"No se les debería permitir que se salgan con la suya con esta censura y silenciamiento. Al final, ganaremos. ¡Nuestro país no puede soportar más este abuso!", dijo en un comunicado.



Al explicar la decisión, Nick Clegg, vicepresidente de Facebook para asuntos mundiales, dijo que las acciones de Trump "constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos".



Facebook también dijo que los políticos serán tratados como otros usuarios cuando violen las reglas de la red social, en particular en caso de desinformación.



Cumplidos los dos años de suspensión, un panel de expertos evaluará si las actividades de Trump siguen amenazando la seguridad pública, según Clegg.



"Si determinamos que aún hay serios riesgos para la seguridad pública, extenderemos la restricción por determinado tiempo y se seguirá reexaminando hasta que el riesgo haya disminuido", dijo Clegg.



Cuando cese la suspensión y en caso de violar de nuevo la normas de la compañía, Trump enfrentará sanciones mas severas que podrían llegar a su exclusión permanente de Facebook, según Clegg.



"Sabemos que la decisión de hoy será criticada por mucha gente", afirmó. "Pero nuestra tarea es tomar una decisión lo más proporcionada, justa y transparente posible, ajustándonos a la instrucción dada por la Junta Supervisora".



El mes pasado ese panel independiente dijo que Facebook reaccionó correctamente al bloquear a Trump por sus comentarios sobre el mortal asalto al Capitolio el 6 de enero. Sin embargo, afirmó también que la plataforma no debería aplicar una pena por tiempo indeterminado.



Trump fue suspendido de Facebook e Instagram tras publicar videos durante el ataque al Capitolio perpetrado por simpatizantes suyos que se negaban a admitir la derrota en las elecciones de noviembre. "Los amamos. Ustedes son muy especiales", decía Trump en esas publicaciones.



El panel le dio a Facebook seis meses para justificar por qué el veto a Trump debía ser permanente lo cual dejó la pelota en el campo del jefe de la compañía, Mark Zuckerberg, y desnudó la debilidad de la red social para autorregularse.



Zuckerberg ha remarcado que las empresas privadas no deberían ser árbitros de la verdad cuando se trata de lo que dicen las personas.



