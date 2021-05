EEUU reduce la calificación de la seguridad aérea de México

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.- Las autoridades estadounidenses redujeron la calificación de la seguridad aérea de México, una medida con la que impedirán que las aerolíneas mexicanas amplíen sus vuelos a Estados Unidos, justo cuando los viajes se están recuperando de la pandemia del coronavirus.



La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que bajó la calificación de México después de concluir que el país latinoamericano no cumplió con los estándares establecidos por un grupo de aviación de Naciones Unidas.



La reducción significa que las aerolíneas estadounidenses no podrán vender boletos en vuelos operados por aerolíneas mexicanas, un revés que afectará principalmente a Delta Air Lines, que tiene una sociedad con Aeroméxico.



Delta dijo que su propio servicio a México no se ve afectado por la disminución de categoría, y que continuará operando con normalidad todos sus vuelos al país vecino. Sin embargo, Delta podría tener que emitir boletos nuevos a los clientes que utilizaron Delta para reservar un vuelo operado por Aeroméxico.



La FAA dijo que aumentará el escrutinio de los vuelos mexicanos a Estados Unidos, pero que la reducción no afecta de momento a los vuelos actuales.



La decisión de la FAA de bajar a México de la “Categoría 1” a la “Categoría 2” lo coloca en un grupo de países que incluyen a Bangladesh, Pakistán y Tailandia.



La FAA concluyó que el sistema de supervisión de México a sus compañías aéreas está por debajo de las normas establecidas por un grupo de Naciones Unidas llamado Organización de Aviación Civil Internacional. Dichas normas abarcan una amplia gama de aspectos, como la experiencia técnica del organismo regulador, los procedimientos de inspección y el mantenimiento de registros.



La FAA dijo que examinó a la Agencia Federal de Aviación Civil de México entre octubre y febrero y que encontró “varias áreas” de preocupación.