Gran Bretaña ofrece alternativa a AstraZeneca a menores de 40  

LONDRES, INGLATERRA.- Las personas menores de 40 años en Gran Bretaña no recibirán la vacuna de Oxford-AstraZeneca contra el coronavirus si hay otra disponible, anunció el gobierno este viernes.



Dijo que el cambio —debido al vínculo extremadamente raro de esa vacuna con casos de coágulos sanguíneos— no afectará el objetivo de que todos los adultos en el país hayan recibido al menos una dosis para julio.



El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización dijo que las personas de 30 a 39 años sin problemas de salud subyacentes deberían recibir una vacuna alternativa “donde esté disponible y solamente si esto no provoca una demora significativa en la vacunación”.



El mes pasado emitió el mismo consejo para menores de 30 años.



El subjefe médico de Inglaterra, Jonathan Van-Tam, dijo que el gobierno espera poder seguir el nuevo consejo y a la vez cumplir su meta de inyectar la vacuna a todos los mayores de 18 años para el 31 de julio.



“Debemos mantener el impulso y la escala de la campaña de vacunación de Reino Unido”, dijo Van-Tam y añadió que la vacuna AstraZeneca es segura y eficaz y “miles están vivos hoy” porque la recibieron.



Gran Bretaña tiene la cifra de muertes de coronavirus más alta de Europa, con más de 127,500, pero los nuevos casos y muertes han caído bruscamente debido a los confinamientos y una campaña veloz de vacunación. Dos tercios de los adultos han recibido al menos una dosis y casi un tercio han recibido las dos.



La mayoría ha recibido la vacuna de AstraZeneca, aunque el país también usa las de Moderna y Pfizer-BioNTech.



