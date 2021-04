SpaceX trasladará a la primera mujer y la primera persona no blanca a la Luna

CABO CAÑAVERAL, ESTADOS UNIDOS.- La NASA seleccionó a la empresa SpaceX para construir las naves con las que planea trasladar a la primera mujer y la primera persona no blanca a la Luna.



El anuncio del viernes se produjo unas horas después de que la tripulación de astronautas de composición más internacional a la fecha de SpaceX llegara a Florida para despegar la próxima semana hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).



La nave Starship de Elon Musk se impuso sobre los módulos lunares de las empresas Blue Origin, de Jeff Bezos, y Dynetics, subsidiaria de Leidos. El contrato tiene un valor de 2.890 millones de dólares.



"No nos detendremos en la Luna", Marte es la meta, dijo a los reporteros el administrador interino de la NASA, Steve Jurczyk.



La NASA no brindó una fecha para el lanzamiento de la misión Artemisa que descenderá en la Luna y sólo informó que se está haciendo una evaluación. El gobierno del presidente Donald Trump había establecido como plazo 2024, pero funcionarios de la NASA describieron el viernes esa fecha como un objetivo.



"Lo haremos cuando sea seguro", dijo Kathy Lueders, quien encabeza la oficina de exploración espacial humana de la NASA.



La funcionaria indicó que la NASA y SpaceX intentarán lograrlo antes de que concluya esta década. Los astronautas viajarán a la Luna en la cápsula Orion lanzada por la NASA y se pasarán a la Starship cuando estén en órbita lunar para descender a la superficie y regresar.



La NASA dijo que al menos uno de los próximos dos astronautas que visitarán la Luna será mujer, la primera que lo haga. Otro objetivo del programa, según la agencia espacial, es enviar a la primera persona no blanca a la superficie lunar.



El viernes, Jurczyk saludó a los cuatro astronautas que llegaron al Centro Espacial Kennedy para el tercer lanzamiento de la tripulación de SpaceX en menos de un año. Por coincidencia, su vuelo a la EEI está programado para el próximo jueves, Día de la Tierra. Es un recordatorio de la misión principal de la NASA de estudiar nuestro planeta, dijo Jurczyk.



Los tres hombres y una mujer representan a Estados Unidos, Francia y Japón: Shane Kimbrough y Megan McArthur de la NASA, Thomas Pesquet y Akihiko Hoshide, todos astronautas experimentados.



Los cuatro reemplazarán a la tripulación de SpaceX que fue enviada a la Estación Espacial Internacional en noviembre pasado. Esos cuatro regresarán a la Tierra a fines de abril.



Mientras tanto, una nueva tripulación de tres personas llegó en una nave Soyuz a la estación espacial la semana pasada desde Kazajistán, reemplazando a dos rusos y un estadounidense que regresarán a la Tierra este fin de semana.