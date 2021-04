Niño migrante nicaragüense fue abandonado por coyotes en Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un niño nicaragüense de 10 años de edad fue encontrado deambulando en La Grulla, Texas tras ser abandonado por coyotes, asegura La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.



El migrante fue encontrado el pasado 1 de abril del corriente año. Las autoridades tienen al menor para salvaguardarlo.



Por su parte, la agencia del gobierno de Joe Biden, en un breve comunicado oficial afirmó que "escenas como estas son demasiado comunes, ya que los traficantes continúan abandonando a los niños en áreas desoladas, sin tener en cuenta su bienestar".



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos afirmó que "el pequeño, de Nicaragua, estaba angustiado y llorando después de despertar y darse cuenta de que el grupo de migrantes con el que viajaba lo había dejado atrás".



"Yo venía en un grupo y al final me dejaron botado y yo venía aquí a pedir auxilio. Yo vengo porque si no dónde me voy a ir. Tal vez me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo", dijo entre llantos el menor.



La agencia del gobierno norteamericano también advirtió "no crean en los traficantes de personas que intentarán decirle lo contrario y pondrán en riesgo a las poblaciones más vulnerables".



Tras su rescate, según la CBP, el agente transportó al niño a una instalación de la Patrulla Fronteriza donde fue alimentado y examinado por médicos.



El relato del niño ha resaltado la crisis migratoria que se vive en la frontera sur entre México y Estados Unidos, uno de los casos que se ha vuelto viral en redes y medios internacionales, pero solo uno entre miles que registran las autoridades fronterizas.

Crisis

Un día antes, el 31 de marzo, se viralizaron las imágenes donde aparecen dos niñas migrantes ecuatorianas, de 3 y 5 años, que fueron lanzadas por un coyote desde un muro fronterizo de más de cuatro metros de altura, cerca de El Paso, Texas. La Casa Blanca se pronunció al día siguiente y expresó que se encontraba "alarmada" por la acción.



La patrulla fronteriza (CBP) encontró a 18,663 menores (desde los 3 años de edad) en marzo, por encima de los 11,475 reportados en mayo de 2019 y los 10,620 de junio de 2014, que hasta ahora eran las cifras más altas desde que se empezaron a contabilizar en 2009.



La cifra anunciada en conferencia por el gobierno de Estados Unidos este jueves es la más alta jamás registrada en un mes.



