Lote de vacuna Johnson & Johnson se pierde, tras no cumplir estándares de calidad   

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un lote de la vacuna de Johnson & Johnson contra el nuevo coronavirus no cumplió con los estándares de calidad y no puede ser utilizado, informó la compañía el miércoles.



La compañía farmacéutica no señaló cuántas dosis se perdieron, y se desconoce la manera en que el problema afectaría las próximas entregas.

Un ingrediente de la vacuna fabricado por Emergent BioSolutions —una de cerca de 10 compañías que J&J utiliza para acelerar la fabricación de su vacuna de reciente aprobación— no cumplió con los estándares de calidad, indicó J&J.



J&J dijo que la fábrica de Emergent BioSolutions involucrada aún no había recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para elaborar parte de la vacuna.



Emergent, que ha producido el componente de la vacuna en una de sus fábricas de Baltimore, se negó a comentar al respecto.

Fabricación

Johnson & Johnson se ha comprometido a proveer 20 millones de dosis de su vacuna al gobierno de Estados Unidos para finales de marzo, y 80 millones de dosis adicionales para finales de mayo.

En un comunicado sobre el problema de manufactura, la compañía aseguró que aún planea entregar 100 millones de dosis para finales de junio y que “tenía como meta entregar dichas dosis para finales de mayo”.



El presidente Joe Biden se ha comprometido a contar con vacunas suficientes para todos los adultos de Estados Unidos para finales de mayo.

El gobierno federal ha ordenado suficientes vacunas de Pfizer y Moderna, ambas de dos dosis, para vacunar a 200 millones de personas, las cuales se entregarían hacia finales de mayo, además de las 100 millones de dosis de J&J.



Un funcionario federal dijo la tarde del miércoles que el gobierno puede cumplir su objetivo sin las dosis adicionales de J&J.

¿Autorización?

Horas antes el miércoles, un portavoz de J&J dijo que la compañía cumplió con el objetivo de marzo pero no respondió a preguntas sobre si la planta de Emergent había recibido la autorización de la FDA.



Hasta el miércoles, J&J ha entregado unas 6,8 millones de dosis, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés).

Algunas dosis adicionales posiblemente no se hayan registrado aún como entregadas, y los CDC señalaron el miércoles que otras 11 millones de dosis de la vacuna estarían disponibles para su distribución a partir del jueves.

De momento se desconoce dónde se originaron esas 11 millones de dosis, pero Johnson & Johnson ha enviado las vacunas finalizadas desde su fábrica en Holanda hacia Estados Unidos.



La FDA dijo que está al tanto de la situación, pero refirió cualquier pregunta a Johnson & Johnson.



El The New York Times fue el primero en reportar sobre el problema con el lote de vacunas.





