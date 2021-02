¿Emma Coronel se entregó voluntariamente para vengarse de "El Chapo"?  

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel, esposa de "El Chapo" Guzman, se habría entregado a las autoridades estadounidenses como testigo para vengarse de todas las infidelidades del capo, asegura Vice News.



El 22 de febrero Emma Coronel fue capturada en Estados Unidos acusada de narcotráfico, sin embargo, esa historia ha tomado un rumbo diferente con la versión de su supuesta entrega voluntaria.



La periodista Anabel Hernández, experta en temas de narcotráfico, cree que “'Emma está furiosa, muy enojada, muy dolida con "El Chapo" y eso la orilló a tomar la decisión.



“La persona con la que hablé, relacionada con la familia Guzmán y Coronel, me señaló que aunque Emma nunca expresó sus emociones públicamente (durante el juicio al Chapo), ella estaba muy enojada porque las infidelidades de su marido fueron ventiladas mundialmente, y (por) el ridículo al que fue expuesta pese a su lealtad con el capo", contó la periodista al sitio DW.



"Al final ella no era su única 'reina' y eso la desequilibró emocionalmente. En venganza ella quiso hacer alarde de su belleza y de su libertad mientras su marido está encerrado en una prisión en Estados Unidos, provocando preocupación en las familias del Cartel de Sinaloa y en la suya”, agregó.



Sin dinero

Anabel Hernández además confirmó al portal Infobae que luego de la fuga de “El Chapo” del Penal del Altiplano en 2015 y una vez que decidió salir del grupo criminal, Emma Coronel se fue quedando sin recursos y sin apoyo; de hecho, sus cuentas están congeladas desde ese año.



“Ella no tenía dinero, la habían dejado sin dinero. Porque en el cártel, estas esposas no manejan dinero, tienen lo que el marido les deja tener. Emma había querido patentar el nombre de El Chapo, pero no se lo permitieron porque ella no es la esposa legal, la esposa legal es Alejandrina (Salazar Hernández) y quien tiene la patente de la marca Chapo, todo lo derivado de eso, es su hija Giselle (Guzmán Salazar), que es la hija de Alejandrina; a Emma no le dejaron nada”, aseguró la periodista.



Según Anabel Hernández, el Cártel de Sinaloa no vio con buenos ojos que Emma intentara separarse mostrando su vida en redes sociales y convirtiéndose en una influencer.

Otros medios lo afirman

Medios como Vice News y la revista Proceso también señalan que Emma Coronel no fue detenida sino que pudo haber pactado con las autoridades para entregarse, pues cree que esa es la única forma en la que librará a sus hijas Emali Guadalupe y María Joaquina.



Si la exreina de belleza se convierte en testigo protegido, el Estado se encargaría de darle casa, trabajo y una nueva vida. Se despediría para siempre del mundo criminal.



