Guatemala: Viceministro deja su cargo por pruebas falsas

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. - Ronaldo Estrada, viceministro de Cultura y Deportes de Guatemala y uno de los señalados de presuntamente haber participado en el fraude por la compra de 30,000 pruebas falsas para detectar Covid cuando fungió como gerente financiero del Ministerio de Salud, se separa del cargo por dos meses mientras la fiscalía investiga el caso.



En un comunicado de prensa, el Ministerio de Cultura y Deportes dijo el jueves que aceptó la petición de Estrada de separarse, sin goce de salario, mientras solventa su situación jurídica. Estrada, que firmó el contrato de compra, ha dicho que es inocente de los cargos que le acusan.

LEA TAMBIÉN: Avión de la FAH también transportó vacunas anticovid donadas a Guatemala



El domingo The Associated Press tuvo acceso a una denuncia presentada por a Ministra de Salud, Amelia Flores, que advertía sobre la compra de las pruebas de laboratorio para detección de coronavirus SARS-COV2 para el área de biología molecular y reactivos por un valor de 7.3 millones de quetzales (casi un millón de dólares) las cuales habrían resultado falsas.



Según la denuncia, la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima vendió al Ministerio de Salud las pruebas que dijo adquirió de Atila Biosystems INC. con sede en Estados Unidos. La empresa estadounidense aclaró el lunes que no vendió a Kron las pruebas que dicha empresa registró.



En la denuncia también se señala a Juan Pablo Arocha Urbina y a Luis Alfredo Arocha Bermúdez, representantes de la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima, por posibles delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude, quienes no han respondido a los cargos.

DE INTERÉS: El Salvador: Partido de Nayib Bukele es favorito en elecciones legislativas



El comisionado presidencial contra la corrupción, Oscar Dávila, aseguró el martes que entre los primeros indicios de su investigación por el caso, en la Superintendencia de Administración Tributaria la Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima no aparecen registro de importación de ningún tipo de productos, por lo que también investigan este hecho.



El miércoles el presidente Alejandro Giammattei dijo que el tema estaba siendo malentendido y que era un problema administrativo.



La fiscalía confiscó la semana pasada algunas de las pruebas falsas enviadas a los hospitales de Huehuetenango y Chimaltenango para realizar peritajes.

ADEMÁS: Centroamérica prepara plan ante posible ola de migración hacia EEUU