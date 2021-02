Covid-19: Inicia nuevo sistema de vacunación en partes de California

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-El nuevo sistema de entrega, rastreo y programación de vacunas contra el coronavirus de California está siendo implementado en condados seleccionados, un primer paso en el plan del gobernador Gavin Newsom de suavizar lo que ha sido una distribución confusa y descoordinada obstaculizada por el limitado suministro nacional.



Newsom anunció el mes pasado que su gobierno había acudido a la aseguradora Blue Shield para diseñar e implementar un sistema centralizado para administrar dosis rápida y equitativamente. Añadió que el estado también necesita datos sólidos para asegurar que las vacunas sean distribuidas equitativamente y lleguen a las comunidades de bajos recursos, en gran parte formadas por latinos y negros, que han sido desproporcionadamente afectadas por la pandemia.



Una lista inicial proporcionada por el estado mostró que 10 condados en el centro y sur de California fueron escogidos para ser los primeros en adoptar el sistema de Blue Shield esta semana, aunque un condado dijo el viernes que haría la transición después. Aunque los condados comprenden los objetivos, hay confusión sobre cuáles serán los cambios.

Brynn Carrigan, directora de salud pública del condado Kern, señaló que le informaron que a partir del domingo todos tendrán que hacer citas en el sistema de registro de vacunas del estado, llamado My Turn. En el condado vecino de Fresno, una vocera del Centro Médico St. Agnes dijo que no había planes para cambiar su sistema de programación.



“Genera temor abandonar un sistema en el que invertimos mucho tiempo, que actualmente funciona muy bien”, dijo Carrigan. “Nuestra esperanza es que no haya muchos traspiés y esto corra suavemente”.



Darren Ng, vocero de la campaña de vacunación de la agencia de salud pública estatal, se negó a responder preguntas sobre lo que se puede esperar durante la transición, pero dijo que el estado y Blue Shield “han trabajado sin descanso para planear e implementar cambios escalonados para administrar vacunas de forma más eficiente y equitativa”. Agregó que compartirá más información la próxima semana.