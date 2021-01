Los tuits de Donald Trump después de la invasión de sus seguidores al Capitolio

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a Twitter para pedirle a sus seguidores ir a casa tras los disturbios en el Capitalio, sin embargo, horas antes, les había dicho que fueran hasta el complejo legislativo para defender sus votos en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre.

Desde muy temprano, el 6 de enero, el magnate publicó una batería de tuits para que el parlamento no certificara el triunfo de Biden, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero.

Estos fueron sus tuits

Trump atacó a su vicepresidente Mike Pence por no objetar la certificación.



"Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió que certificaran previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!", escribió en la red social.



Al ver que todo se había salido de control, el mandatario pidió orden, pero no condenó el vandalismo.





"Por favor, apoye a nuestra policía del Capitolio y las fuerzas del orden. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Mantente en paz!"

Minutos después, Trump nuevamente reaccionó en Twitter:



"Pido a todos en el Capitolio de los Estados Unidos que permanezcan en paz. ¡Sin violencia! Recuerde, NOSOTROS somos el Partido de la Ley y el Orden: respete la Ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de Azul. ¡Gracias!"



En el lugar, todo se salió de control, al grado que la Casa Blanca llamó a la Guardia Nacional y la Policía Federal para detener los disturbios en Washington, donde se estableció un toque de queda.

Finalmente optó por un video para denunciar fraude electoral.







"Entiendo su dolor. Sé que están heridos. Tenemos una elección que nos fue robada, y lo saben especialmente del otro lado. Tenemos que tener paz, así que váyanse a casa, los amamos, son muy especiales", manifestó.