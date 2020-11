En inédita medida, EEUU desestima cargos de narcotráfico contra exministro mexicano

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Una jueza federal de Nueva York aceptó el miércoles el inusual pedido del gobierno estadounidense de desestimar graves cargos de narcotráfico contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, para que México lo investigue y eventualmente lo acuse.



En una breve audiencia, la jueza de Brooklyn Carol Amon confirmó que el pedido proviene del propio fiscal general estadounidense, William Barr.

LEA TAMBIÉN: Retiran cargos contra exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos



"Esta decisión (...) es un asunto de política exterior, no tengo razones para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado", dijo Amon en presencia de Cienfuegos.



El acusado aceptó el acuerdo, que establece que será escoltado a México "de forma expedita" por alguaciles estadounidenses y liberado en el país, donde no enfrenta cargos.

¿Investigación imparcial en México?

Muchos dudan de que Cienfuegos, un poderoso general en retiro de 72 años, pueda ser investigado y procesado de manera imparcial en México.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, advirtió el miércoles que "no se permitirá que se fabriquen delitos". "Tiene que haber sustento, pruebas, ninguna persona puede ser víctima de una injusticia", dijo a periodistas.



La justicia estadounidense, que dijo tener miles de grabaciones de mensajes de Blackberry que involucran a Cienfuegos, incluidas muchas suyas con narcotraficantes, indicó que ya ha suministrado pruebas a México.



Un juicio a Cienfuegos en México "es muy poco probable porque no hay evidencia de que exista un sistema de justicia avanzado y eficaz (...) ni herramientas para investigarlo", dijo a la AFP Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad en México.



"En México no nos distinguimos por ser capaces de investigar y sancionar delincuentes", añadió.



Al pedir a la jueza Amon que desestime los cargos, el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, señaló que "importantes y sensibles consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en buscar el procesamiento del acusado".

VEA: 'El Chapo' habría revelado a la DEA que funcionarios de Peña Nieto lo protegían



La liberación de Cienfuegos concluye una intensa negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y México tras el arresto del exministro en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre, a pedido de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), que tomó a los mexicanos por sorpresa y conmocionó las relaciones bilaterales.



En su momento, los fiscales estadounidenses presentaron el caso como una ventana a la corrupción institucionalizada en México. Los mexicanos, en tanto, lo consideraron una afrenta a su soberanía.



El gobierno estadounidense acusaba a Cienfuegos de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 "a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos" entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.



Esos crímenes son castigados con un mínimo de 10 años de cárcel y una pena máxima de cadena perpetua.



Cienfuegos, que se declaró inocente, fue ministro durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Frente unido"

La decisión de pedir el retiro de los cargos fue anunciada el martes por el fiscal general de Estados Unidos y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz, "en el interés de demostrar nuestro frente unido contra toda forma de criminalidad".



Cienfuegos será "investigado, y si es apropiado, inculpado bajo la ley mexicana", dijeron.



"Observen todo el trabajo que pusieron los investigadores en el caso Cienfuegos", reflexionó el experto en seguridad y defensa del centro de análisis Washington Office on Latin America (WOLA), Adam Isacson.



"Ahora el general, y todos sus secretos, se regresan a casa por razones poco claras. La DEA y los investigadores del Departamento de Justicia deben estar más que furiosos ahora", escribió en su cuenta de Twitter.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró no obstante que la liberación de Cienfuegos no es "el camino a la impunidad" sino "un acto de respeto a México" y sus Fuerzas Armadas.



El diario The Washington Post señaló que el cambio de rumbo puede obedecer a una supuesta amenaza de México para limitar el rol de la DEA en el país.



Pese a que el presidente Donald Trump tachó de "violadores" y criminales a los inmigrantes mexicanos y buscó construir un muro en la frontera común de más de 3,000 km, López Obrador es uno de los pocos líderes mundiales que aún no ha reconocido el triunfo del demócrata Joe Biden en las presidenciales estadounidenses.



La detención de Cienfuegos tuvo lugar menos de un año después del arresto del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna en Estados Unidos, acusado de narcotráfico por aceptar sobornos para proteger al cártel de Sinaloa y quien se enfrenta a juicio en Nueva York.

ADEMÁS: ¿Quién es Salvador Cienfuegos, el militar mexicano condecorado en Honduras y arrestado en EEUU?



Como en el caso de García Luna, los cargos contra Cienfuegos podrían haber surgido a raíz de declaraciones de testigos del juicio contra Joaquín "Chapo" Guzmán, excapo del cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en 2019, tras un histórico proceso de tres meses en la corte de Brooklyn.