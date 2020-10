Las 15 frases más controversiales de Trump en el segundo debate

Trump criticó que su contrincante político ha estado muchos más años que él y al frente del gobierno y no ha hecho nada. Foto: AFP

WASHINGTON , ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó este jueves a su contrincante político Joe Biden, previo a las elecciones del 3 de noviembre. En el último debate presidencial, tanto el republicano como el líder demócrata se acusaron mutuamente de recibir dinero e ingerencia de otros países, entre otras cosas.

A continuación, las mejores frases del candidato republicano, Donald Trump:

1. "Obamacare no es bueno"



2. "Creo que vamos a ganar la Cámara Baja"

3. "Estuvo ahí 47 años y no hizo nada y estuvo ocho como vicepresidente y nunca hizo nada"

VEA: Las 15 frases más polémicas de Joe Biden durante segundo debate

4. "Nancy Pelosi no quiere aprobar nada, porque quiere tener algunas victorias"

5. "Vas a tener que explicar porqué recibiste dinero de Rusia"



6. "Yo fui muy fuerte contra Rusia y nadie ha sido más fuerte que Donald Trump"



7. "Yo he pagado millones y millones en impuestos"



8. "Soy un hombre de negocios haciendo negocios"

9. "Él es el vicepresidente de Estados Unidos y su hijo, su hermano y su otro hermano, se están enriqueciendo. Están chupando dinero como una aspiradora"

ADEMÁS: Cinco datos que debes saber sobre el último debate presidencial entre Trump y Biden

10. "Por eso lo elogieron a él (Biden), porque es un político típico"

11. "Escucho que le pagaron 183,000 y le dieron tres millones de dólares con antelación"



12. "Yo no gano dinero de Rusia, de China o de Ucrania, tu sí"

13. "Me han tendido una cacería de brujas fraudulenta durante tres años. Me espiaron en mi campaña, ningún presidente jamás debe pasar por lo que yo pasé. 18 demócratas y agentes del FBI, invirtieron 48 millones de dólares; revisaron todo lo que yo tenía, incluyendo mis declaraciones de impuestos y no encontraron nada en absoluto"

14. "Yo te garantizo que si yo gasto un millón en ti puedo encontrar muchas cosas malas, porque el tipo de cosas que tu has hecho y el tipo de dinero que tu familia ha tomado...es decir, tu hermano ganaba dinero en Irak, millones y millones dicen que tu también recibes parte de esto, tu vives muy bien"

15. "¿Quién construyó las jaulas Joe, quién?" (sobre los centros de detención para migrantes)

LE PUEDE INTERESAR: Entendiendo el ABC del voto latino en las elecciones de 2020 en Estados Unidos