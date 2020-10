Muere voluntario que participó en pruebas de la vacuna contra el covid-19

BRASILIA, BRASIL.- Un voluntario brasileño que participó en la fase tres de la vacuna creada por Oxford contra el coronavirus falleció este miércoles según informó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa)



Anvisa reveló que el deceso se habría registrado el pasado 19 de octubre y que se realiza la investigación sobre las causas, sin embargo, no se precisó si él recibió la vacuna o el placebo.



El voluntario fallecido es João Pedro Feitosa, un médico de 28 años que vivía en Río de Janeiro y trabajaba desde marzo en la primera línea contra la pandemia. El joven galeno laboraba en las Unidades de Cuidados Intensivos y en emergencias.



Medios locales han dicho que no murió tras administrarse la vacuna porque solo recibió el placebo, información que no ha sido confirmada.



"Los datos sobre voluntarios de investigación clínica deben mantenerse confidenciales, de acuerdo con los principios de confidencialidad, dignidad humana y protección de los participantes", dijo la agencia Bloomberg.

Cabe mencionar que contrario a lo que ocurrió con un paciente en Reino Unido, donde uno de los voluntarios presentó efectos secundarios por la vacuna y se suspendió por varios días, se continuarán los estudios.

Apuesta por la vacuna

El gobierno de Brasil ha apostado por la vacuna que desarrolla el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



Los ensayos en la fase tres comenzaron en junio en el país sudamericano y se calcula que fue aplicada en 8,000 voluntarios.



Según la revista The Lancet los primeros estudios de esta fase mostraban reacciones leves y moderadas al medicamento.

Los participantes del estudio deben ser médicos, enfermeras u otros trabajadores del sector de la salud que están en contacto regular con el virus.