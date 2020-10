"Se tapan hasta el cuello pero nos roban a dos manos": Concejal sexy se defiende

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La concejal de la ciudad de Salto, Argentina, Candela Correa se defendió este sábado tras estar en medio de una gran polémica por la vestimenta con la que asiste a las sesiones.



La influencer y entrenadora es considera como la política más sexy de Salto y esto le ha traído muchas críticas entre sus compañeros políticos quienes le han pedido que "se tape un poco".



Correa sostiene que el problema empezó cuando comenzó a llegar a las sesiones vistiendo muy provocativa, pero asegura que esto no tiene porque interferir con su carrera política y sus propuestas.

VEA: Así es Candela Correa, la joven concejal que genera polémica en Argentina



Esta semana dos legisladoras tomaron la palabra para exigir que Correa modificara su manera de vestir al llevar adelante sus funciones: “Que se tape más”, solicitaron.



Ante la petición la concejal ha optado por responder a sus críticos a través de sus redes sociales. No puedo quedarme callada”, afirmó Candela.

"Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en biquini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas largas", se defendió la dirigente.

Además criticó que "hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado”.

ADEMÁS: Nikole Mitchell, la pastora que dejó la iglesia para ser "stripper"



“Salí a hablar para que a nadie le pase lo que me está pasando a mí, que es gravísimo: si a alguien lo están discriminando, que lo diga -advirtió Correa-. Por eso estamos como sociedad: ‘La violaron porque se puso un vestido cortito’, y un montón de cosas más".



Candela Correa tiene 28 años y es mamá de dos chicos. Cuenta con casi 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde se presenta como profesora de una modalidad llamada Ritmo Fitness.