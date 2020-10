Trump recibió medicamento experimental contra el covid-19

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El medicamento experimental de anticuerpos inyectado al presidente Donald Trump es descrito como uno de los tratamientos más prometedores para impedir las complicaciones graves del covid-19.



El fabricante, Regeneron Pharmaceuticals Inc., dijo que accedió a entregar una sola dosis para su aplicación vía intravenosa a Trump a solicitud del médico del mandatario, de acuerdo con las disposiciones del “uso compasivo”, mediante las cuales un medicamento experimental puede facilitarse en casos de emergencia mientras continúa en estudio.



El nuevo medicamento se encuentra en la fase final de pruebas y se desconocen aún su seguridad y eficacia. Ningún tratamiento ha demostrado hasta ahora que impide complicaciones graves tras una infección de coronavirus.

Trump recibió el viernes el medicamento experimental en la Casa Blanca antes de que lo trasladaran al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde estará bajo observación, dijeron funcionarios. Hasta el momento, Trump sólo presenta síntomas leves, entre ellos fatiga.



Diversos médicos que han atendido a pacientes con covid-19, como el doctor David Boulware, de la Universidad de Minnesota, habían conjeturado que los doctores podrían utilizar el medicamento de anticuerpos, debido a que este tratamiento ha funcionado contra otras enfermedades en el pasado.



“No van quedarse sentados a ver si se enferma”, declaró Boulware.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS ANTICUERPOS?



Los anticuerpos son proteínas creadas por el organismo cuando hay una infección; se adhieren a un virus y ayudan al sistema inmunitario a eliminarlo. Las vacunas engañan al cuerpo para que crea que hay una infección y produzca esos anticuerpos.



Sin embargo, esos anticuerpos pueden tardar semanas en formarse después de una infección natural o de haberse recibido una vacuna. Estos medicamentos tienden a brindar protección de inmediato con versiones concentradas de uno o dos anticuerpos que funcionaron contra el coronavirus en pruebas de laboratorio y en animales.



El medicamento de Regeneron contiene dos anticuerpos para mejorar las probabilidades de que funcione. La compañía desarrolló previamente un eficaz tratamiento contra el ébola con una combinación de anticuerpos.

¿QUÉ SE SABE HASTA EL MOMENTO?



El medicamento es aplicado vía intravenosa una sola vez. Regeneron está probándolo para evitar el contagio y en personas ya infectadas, como Trump, con el fin de impedir complicaciones graves o la muerte.



A principios de semana, Regeneron dijo que los resultados parciales de unos 275 pacientes con COVID-19 que no enfermaron lo suficiente como para hospitalizarlos dejaron entrever que el medicamento podría reducir la duración de los síntomas y la carga viral en los pacientes.



Sin embargo, el estudio no está completado, los resultados sólo fueron anunciados por la compañía en un comunicado y no está publicado ni está revisado por otros científicos.



OTROS TRATAMIENTOS DE TRUMP



El médico de Trump, el doctor Sean Conley, dijo que Trump también estaba tomando zinc, vitamina D, un antiácido llamado famotidina, melatonina y aspirina. No está demostrada la eficacia de esas sustancias contra el COVID-19.



Trump al parecer no está recibiendo hidroxicloroquina, un medicamento que él promocionaba ampliamente y que muchos estudios han demostrado que es ineficaz para impedir o tratar el COVID-19.